بين التضامن والهاشتاغات.. كيف استجابت مواقع التواصل لانفجار بندر عباس؟

العالم _ نقطة تواصل

ويعد ميناء الشهيد رجائي من أكبر الموانئ التجارية الإيرانية التي تلعب دورا حيويا في حركة التجارة البحرية الإيراينة، ما جعل تداعيات حادث الانفجار هذا محط متابعة من قبل النشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي.

المنصات الرقمية شهدت تفاعلا واسعا مع إيران، حيث أطلق ناشطون عرب وخاصة من لبنان، هاشتاغ #بردا_وسلاما_ايران، تعبيرا عن تضامنهم مع الشعب الإيراني في أعقاب هذا الحادث الذي وقع في ميناء الشهيد رجائي.

هذه الحملة التي لاقت تفاعلا كبيرا سلطت الضوء على أهمية الوحدة والدعم في مواجهة الأوقات الصعبة، وخصوصا بعد هذا الانفجار الضخم.

الناشطون أعربوا عن دعمهم للمتضررين وأسرهم، مؤكدين وقوفهم مع إيران في هذه الظروف الاستثنائية. هذا، وتفاعل النشطاء على المنصات الرقمية كافة وكان هناك العديد من الهاشتاغات، ومن أبرز المنصات التي شهدت تفاعلا واسعا في هذا الخصوص يمكن الإشارة إلى منصة إكس وفيسبوك.

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من جهة أخرى، أختتمت الجولة الثالثة من المفاوضات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية في مسقط عمان، والتي تم التركيز فيها على القضايا النووية والعقوبات الاقتصادية المفروضة على طهران.

وقد حظيت هذه المفاوضات بجولتها الثالثة باهتمام كبير من النشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي حيث أعربوا عن مواقفهم وآرائهم تجاه ما ستسفر عنه هذه المفاوضات. لاسيما بعد أن وصف المسؤولون الإيرانيون هذه الجولة بأنها الأكثر جدية مقارنة بالجولات السابقة، مؤكدين على أهمية الوصول إلى اتفاق يحترم حقوق إيران ويحقق مصالحها الوطنية.

من جانب آخر، وفي خرق جديد للهدنة وللقرار 1701، تعرضت الضاحية الجنوبية لبيروت لاعتداء إسرائيلي جديد. يأتي هذا الهجوم في وقت حساس ودقيق، حيث يعتبر استمرار الاعتداءات الإسرائيلية انتهاكا واضحا للاتفاقات الدولية وللقرار الدولي 1701 الذي كان من المفترص أن يضمن الاستقرار والأمن في جنوب لبنان.

هذا التصعيد الإسرائيلي تداوله النشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي، وتداولوا في هذا الإطار مقاطع فيديو لهذا الاعتداء الإسرائيلي وثق لحظة القصف وحركة النزوح من المنطقة بعد الإنذار الذي وجهه جيش الاحتلال الإسرائيلي.

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كل هذا والمزيد من الواضيع تشاهدونها على برنامج "نقطة تواصل" الذي يبث عبر شاشة قناة العالم الإخبارية.

المزيد من التفاصيل في سياق الفيديو المرفق..