التعليم بغزة.. 14,784 طالبًا استُشهدوا و24,766 أصيبوا منذ بدء العدوان

العالم _ فلسطين

وأوضحت الوزارة أن 14,649 من الشهداء هم من قطاع غزة، بينما استُشهد 135 طالبًا في الضفة الغربية، وأصيب 830 آخرون. كما أشارت إلى اعتقال 724 طالبًا في الضفة.

وأكدت الوزارة أن 880 معلمًا وإداريًا استُشهدوا وأصيب 4,247 بجروح، مع اعتقال أكثر من 193 في الضفة. كما تعرضت 352 مدرسة حكومية لأضرار بالغة، من بينها 111 مدرسة دُمرت بالكامل، بالإضافة إلى تضرر 91 مدرسة حكومية و89 تابعة لوكالة الغوث.

وأفادت الوزارة بأن 788 ألف طالب في غزة ما زالوا محرومين من الالتحاق بمدارسهم وجامعاتهم، ويعاني معظمهم من صدمات نفسية وظروف صحية صعبة.

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تجدر الإشارة إلى أن المرحلة الأولى من اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى بين حركة "حماس" وإسرائيل انتهت في مطلع مارس، بعد أن بدأ سريانه في 19 يناير 2025. ومع ذلك، تنصلت إسرائيل من الاتفاق في 18 مارس واستأنفت العدوان، مما أدى إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية في القطاع.