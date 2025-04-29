غوتيريش: 'حل الدولتين' الى التلاشي وعنف المستوطنين يتصاعد بالضفة

العالم _ فلسطين

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها خلال مؤتمر صحفي، حيث أشار إلى تصاعد عنف المستوطنين في الضفة الغربية بمستويات مقلقة.

وأكد غوتيريش أن غزة يجب أن تبقى جزءًا لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية المستقبلية، مشددًا على أن الوضع في قطاع غزة يسير من سيء إلى أسوأ. وأوضح أن إسرائيل تمنع الغذاء والدواء عن سكان غزة منذ ما يقارب الشهرين، مما يزيد من معاناة المدنيين.

ودعا الأمين العام إلى ضرورة وقف التهجير المتكرر في غزة، محذرًا من أنه لا توجد نهاية في الأفق للقتل والبؤس الذي يعاني منه الفلسطينيون. كما أعرب عن قلقه من تصريحات مسؤولين في الحكومة الإسرائيلية بشأن استخدام المساعدات الإنسانية كأداة ضغط عسكري، مؤكدًا أن المساعدات غير قابلة للتفاوض ويجب على إسرائيل حماية المدنيين والموافقة على برامج الإغاثة وتسهيلها.

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تأتي هذه التصريحات في وقت حساس، حيث تتزايد التوترات في المنطقة، مما يستدعي تحركًا دوليًا عاجلاً لحماية حقوق الفلسطينيين وتحقيق السلام الدائم.