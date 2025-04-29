انفجار بندر عباس.. التحقيقات الأولية تتحدث عن تقصير بمبادئ السلامة

العالم _ إيران

لم تصدر بعد التحقيقات الرسمية النهائية لاسباب انفجار ميناء الشهيد رجائي في بندر عباس، لكن لجنة التحقيق كشفت عن التحقيقات الأولية التي تشير إلى وجود تقصير واضح في الالتزام بمبادئ السلامة.

ونفت اللجنة اي عوامل خارجية في الحادث وقالت انه تم رصد بعض التصريحات المتناقضة، وتعمل الأجهزة الأمنية والقضائية بجدية لتحديد الجناة وإن التحديد النهائي لأسباب الحادث يتطلب فحصًا شاملاً وكاملاً من جميع الجوانب، وهو ما يستدعي إجراءات فنية ومخبرية، وسيتم إبلاغ الشعب الإيراني بالنتائج في أقرب وقت ممكن مضيفة انه سيتم التعامل مع جميع المقصرين دون أي تهاون.

وعاد العمل الى شكله الطبيعي في ميناء الشهيد رجائي في بندر عباس بعد ان اكدت السلطات في المحافظة اخماد الحرائق التي اندلعت فيها.

الدفاع المدني ومنظمة الإطفاء اعلنا السيطرة التامة على الحريق الضخم الذي شب في الميناء بدوره اكد الدفاع المدني انه كان في كامل جاهزيته للتعامل مع الحادث، ولكن سرعة انتشار النيران وارتفاع درجات الحرارة سبّبا بطئًا في السيطرة على الحريق مشيرا الى ان عدة مؤسسات من محافظات مختلفة شاركت في عمليات الإطفاء، وساهم هذا التعاون في السيطرة الكاملة على الحريق خلال أقل من 48 ساعة مضيفا ان العمل الان جاري في اطار تنظيف موقع الحادث وإزالة آثار الحريق.

شاهد أيضا: ميناء الشهيد رجائي.. لماذا انضغطت أسطح السيارات بعد الانفجار؟

من جانبه قال رئيس منظمة ادارة الازمات حسين ساجدي نيا انه تم تنفيذ جهود كبيرة في مجال إخماد الحريق وانه تم الإعلان عن انتهاء العمليات من قبل وزير الداخلية بعد حوالي 48 ساعة وتم تسليم باقي المهام إلى مسؤولي المحافظة مشددا على انه تم تقريبا تنفيذ الخطة بنجاح.

وأشار إلى أن جميع الوحدات الإغاثية ومنظومة التكرير متواجدة في الميدان، وأن الفرق الجهادية بالتعاون مع فرق الهلال الأحمر تواصل عمليات البحث، وقد تم التعرف على عدد من الضحايا حتى الآن.

وشكر ساجدي نيا تعاون الفريق الروسي الذي حضر للمساعدة وقال أن السيطرة والاحتواء تمّت في وقت سابق ولكن مع حضور الفريق الروسي تم الاستفادة من إمكانياتهم الجوية لمعالجة بعض البقع التي تم تحديدها سابقًا في ثلاث نقاط.