ما هي أهداف مروّجي الشائعات في حادثة ميناء الشهيد رجائي؟

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واوضحت اللجنة في بيانها أن هناك تقصيراً مؤكداً في الالتزام بقواعد السلامة والدفاع المدني، مشيرةً إلى وجود مخالفات في بعض التصريحات الرسمية، حيث تتابع الأجهزة الأمنية والقضائية بجدية مهمة التعرف على المسؤولين عن الحادث.

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وأضاف البيان أن التحديد النهائي لأسباب الحادث يتطلب دراسة شاملة ومتكاملة لكافة أبعاده، وهو أمر يستلزم القيام بإجراءات فنية ومخبرية دقيقة، مؤكداً أن هذه العمليات ستُتابع بسرعة ودون تأخير، وسيتم إعلام الرأي العام بالنتائج فور الانتهاء منها.

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