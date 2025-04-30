غوتيريش: 'حل الدولتين' يتعرض لخطر التلاشي إلى حد الاختفاء

العالم _ فلسطين

نقاش شامل للتحديات الجارية في الشرق الاوسط اجراها مجلس الامن الدولي خلال اجتماع وزاري.

وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن رفض مجلس الأمن أي تغيير جغرافي أو ديموغرافي في غزة مبديا رغبة سكان المنطقة بمستقبل أفضل بدلا من المعاناة اللانهائية وتحقيق هذه التطلعات يتطلب العمل بشكل جماعي وتحقيق العدالة والأمن والسلام الدائم.

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش قال ان "حل الدولتين" يتعرض لخطر التلاشي إلى حد الاختفاء وإن الالتزام السياسي تجاه هذا الهدف طويل المدى أبعد من أي وقت مضى.

غوتيريش شدد على ان المساعدات لغزة غير قابلة للتفاوض وقال إن منطقة الشرق الأوسط تشهد تحولات جوهرية، تتسم بالعنف والتقلب ولكن أيضا بالفرص والإمكانات. داعيا الى العمل بشكل جماعي لضمان تلبية تطلعات ابناء المنطقة خلال الفترة المضطربة والانتقالية حسب تعبيره.

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مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور اكد ان خطة التهجير القسرى في غزة قائمة على قدم وساق وان القطاع يواجه حصارا عقابيا من قبل الاحتلال.

المندوب الروسي فاسيليني نيبنيتزا رأى ان ما تقوم به حكومة الاحتلال في غزة والضفة سيؤدي إلى منع إقامة دولة فلسطينية مؤكدا دعم بلاده وقفا لإطلاق النار فورا بدون شروط وإعادة عملية السلام للتوصل إلى حل الدولتين.

أما القائمة بأعمال المندوبة الأمريكية دوروثي شيا التزمت الموقف الاسرائيلي وقالت، قد ينتهي القتال فورا إذا أطلقت حماس سراح الرهائن وألقت سلاحها. فيما حث المندوب الصيني حكومة الاحتلال على التخلي عن هوسها بوهم الانتصار بالقوة ودعاها لوقف عدوانها في غزة ولبنان وسوريا