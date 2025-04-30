العدوان الامريكي على صنعاء وصعدة

العالم-اليمن

وشن الطيران الحربي الأميركي غارات على مديرية سحار بمحافظة صعدة شمالي اليمن.

وقال سكان محليون، إنهم سعموا أربعة انفجارات متتالية في العاصمة صنعاء، وسط تحليق مكثف ومنخفض للطيران الحربي.

ولم تتوفر على الفور معلومات بشأن وجود خسائر بشرية وحجم الأضرار المادية.

وفي وقت سابق الثلاثاء، ذكرت وسائل اعلام يمنية أن الطيران الأمريكي شن "6 غارات على مديرية برط العنان" بمحافظة الجوف (شمال).

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وكانت العاصمة صنعاء، قد تعرضت فجر الثلاثاء، لسلسة غارات أمريكية، بينها غارتان على مديرية بني حشيش.

ويأتي هذا غداة غارات جوية أمريكية استهدفت منازل مواطنين بمنطقة ثقبان في مديرية بني الحارث بصنعاء، ما أدى لاستشهاد 12 مدنيا، بينهم أطفال ونساء، وإصابة 4 آخرين.

والاثنين استهدفت غارات أمريكية مركزا لإيواء مهاجرين أفارقة غير نظاميين بصعدة، ما أدى إلى استشهاد 65 مهاجرا وإصابة 47 بحصيلة غير نهائية.