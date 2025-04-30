قصف مركز إيواء المهاجرين في صعدة بإحدى أخطر القنابل المحرمة دولياً

العالم-اليمن

وأوضح مركز التعامل مع الألغام أن القنبلة الأمريكية التي عثر عليها من نوع "جدام" GBU-39 JDAM الخارقة للتحصينات، مبيناً أن استخدام هذا النوع من الأسلحة شديدة الانفجار والتأثير على الأعيان المدنية انتهاك جسيم للقانون الدولي.

ونوّه المركز إلى أن القنبلة الأمريكية تعد من أخطر أنواع الأسلحة المحرمة دولياً وأكثرها خطورة على المدنيين والأعيان المدنية.

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وتصل درجة حرارة هذه القنبلة أثناء انفجارها إلى 3500 درجة مئوية، ويؤدي استخدامها إلى انتشار واسع للأمراض السرطانية والتشوهات الخلقية والولادات المميتة، كما تدمر البيئة وتلوث التربة والهواء والمياه الجوفية، وتقضي على الحياة الطبيعية في المناطق المتضررة بها، حسب تأكيد المركز.

يشار إلى أن العدوان الأمريكي قد استهدف مركز إيواء المهاجرين الأفارقة بمحافظة صعدة، فجر الإثنين الفائت، ما أدى لاستشهاد وجرح 125 شخصاً، في حصيلة غير نهائية، حسبما أكدت وزارة الصحة اليمنية في بيانها الأخير.