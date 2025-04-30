ترامب: أريد أن أصبح البابا الجديد!

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وكانت الجنازة التي أُقيمت في روما أول رحلة خارجية لساكن البيت الأبيض منذ عودته إلى الحكم في الولايات المتحدة.

وأجاب ترامب، ردًا على سؤال الصحفيين عمّن يفضله ليكون البابا القادم، قائلاً: "أود أن أصبح أنا البابا، سيكون هذا خياري الأول"، ثم أضاف بجدية: "لا، لا أعرف، ليس لدي أي تفضيلات". لكنه أشار إلى "الكاردينال من نيويورك"، دون ذكر اسمه.

وتوفي البابا فرانسيس، الذي قاد الكنيسة الكاثوليكية منذ عام 2013، في 21 أبريل الجاري عن عمر ناهز 88 عامًا، إثر سكتة دماغية أدت إلى غيبوبة وتوقف القلب.

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وأُقيمت مراسم تشييع البابا فرانسيس في كاتدرائية القديس بطرس، فيما عُقدت جنازته في 26 أبريل بساحة القديس بطرس، ودُفن في كنيسة سانتا ماريا ماجيوري التي اختارها البابا فرانسيس في حياته مكانًا لدفنه.

ومن المقرر أن يبدأ المجمع الانتخابي (الكونكلاف) لاختيار البابا الجديد في الفاتيكان يوم 7 مايو المقبل، حيث تُجرى هذه الانتخابات المغلقة تقليديًا في كنيسة سيستينا.