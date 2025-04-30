خطة سيئة جديدة لوزير الخارجية الأمريكي ضد الفلسطينيين

يلعب هذا المنسق دورًا رئيسيًا في التنسيق بين الجيش الإسرائيلي وقوات الأمن الفلسطينية، وله بُعد دبلوماسي مهم، خاصة في ظل تدهور الوضع الأمني في الضفة الغربية.

وأفادت التقارير أن هذا الخبر تم نقله عن خمسة مصادر أمريكية وفلسطينية وعربية وإسرائيلية. وأشارت الصحف إلى أن إلغاء هذا المنصب قد يؤدي إلى زعزعة الاستقرار في الضفة الغربية، مما يفتح المجال لمزيد من العنف من قبل الاحتلال.

كما قد يضعف ذلك قوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية ويزيد من حدة الأزمات في المنطقة، خاصة مع استمرار الحرب في غزة.

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وحذر مراقبون، مثل الصحفي الإسرائيلي باراك رافيد، من أن إلغاء المنصب قد يؤثر سلبًا على الجهود الرامية إلى تطوير خطة لما بعد الحرب في غزة، والتي قد تشمل تدريب قوة أمنية فلسطينية.

في سياق متصل، أبلغ المنسق الحالي الجنرال مايك فنزل أعضاء في الكونجرس وأطرافًا أخرى معنية داخل وخارج الحكومة الأمريكية بأنه وفق فهمه، هناك خطة لإلغاء منصبه، بينما أكد مسؤول رفيع في الإدارة الأمريكية أنه لم يُتخذ قرار نهائي بعد بشأن هذا الأمر.