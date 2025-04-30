قصة بلدة يونين اللبنانية وقرى البقاع التي عاشت أيامًا مرعبة بسبب العدوان الإسرائيلي!

العالم – يوم أخرجنا

وسلط البرنامج الضوء على بلدة يونين شمالي شرقي لبنان. يونين العابرة للتاريخ وأم المدارس الجعفرية كتبت في سجلها تاريخًا جديدًا هذه المرة مع عشرات الشهداء والمجازر التي حصلت فيها في 23 من أيلول وما بعده.

وقال راشد صالح من عائلة الشهيد:"هذا البيت تعرض للغارة. لم يبقَ شيء من البيت. استشهدوا جميعًا. ليس لهم علاقة بالأعمال العسكرية فهم دكتور جامعة، مهندس، مزارع. هناك أناس جاؤوا من خارج القرية إلينا أيضًا. استقبلناهم وكانت القرية حاضنة بامتياز. يونين كانت مليئة بالسكان، مليئة بالناس".

هذه المرة الحكاية من سهول البقاع وسهول بلدة يونين شمالي شرقي لبنان. خلفي تحديدًا حيث التواجد على الأطراف. في هذه البلدة كان يوجد منزل مساحته 160 مترًا حوله العدو الإسرائيلي إلى رماد وركام. آثار الدمار، هذه السيارات التي تحولت إلى خردة تشرح حجم الوحشية الإسرائيلية التي حلت على يونين في 23 من أيلول وما بعده. تحديدًا أكثر من 100 شهيد سقطوا في البلدة. دُمرت عشرات المنازل لكن الأهالي صمدوا وبقوا هنا.



ليلة قصف المقاتلات الحربية الإسرائيلية للبقاع وقرى بعلبك الهرمل

في 23 من أيلول ومع انتهاء الجولة الأولى من قصف الجنوب اللبناني، انطلقت المقاتلات الحربية الإسرائيلية لتقصف البقاع وقرى بعلبك الهرمل. أثناء المساء الأولى.



وقال ياسر شداد من عائلة الشهيد:" تلقينا الخبر أن صاروخًا أصاب بيت جدي وجدتي وخالي. كانوا جميعًا داخل البيت.

وأضاف ياسر :هذا الاعتداء الذي حدث كان همجيًا بشكل غير طبيعي على صعيد البقاع خصيصًا. أكثر من 1000 غارة ليلتها. في اليوم التالي استمر الاعتداء عبر قصف منطقة البقاع لتصل إلى الهرمل. كانت المنطقة تتعرض لقصف بشكل غير طبيعي. بالتالي، صار هناك قصف في المنطقة التي يتواجد فيها الدفاع المدني والهيئة الصحية. كان هناك عدة ضربات في نفس العشر دقائق. يعني خلال عشر دقائق كان هناك في المنطقة حوالي أكثر من 10-15 غارة.

فما كان يلحق دمع عمه. الصاروخ دخل البيت من الجهة الخلفية. من الواضح من جثمان جدي أنه استشهد بسبب قوة ضغط الصاروخ. باقي الجثمان كما هو. الخال ظل لأنهم لم يستطيعوا سحبه مباشرة. كان في مكان لم يستطيعوا سحبه منه مباشرة بسبب قوة النار. النار وصلت تقريبًا إلى 13 مترًا فوق البيت. كان قويًا جدًا ضغط النار وضغط الصاروخ. فخالي ظل تقريبًا داخل البيت لمدة ساعة و35 دقيقة حتى استطاعوا سحبه. بطبيعة الحال، تعرض الجسم لأمور كثيرة من التشوه.

ولفت ياسر:"أول ليلة خرجت فيها مباشرة إلى البقاع بعد استشهادهم. المنظر الذي تراه على الطريق لا يوصف. كله دمار. عبارة عن قصف، عبارة عن صواريخ تسقط أمامك على البيوت. حرفيًا، للصراحة، كان هناك خوف لا يمكن تجنبه. كان هناك غارات حولك. غارات ونحن في طريقنا. كان هناك غارات. كنا في منطقة يونين. الدفن كان في يونين. منطقة يونين نالت نصيبها من الغارات بشكل كبير جدًا.

إن يونين وقرى البقاع التي عاشت أيامًا مرعبة في الحرب الأخيرة ستسجل معاركها بسبايا الإمام الحسين صلى الله عليه. مر فيها حكاية وتاريخ لما حصل هنا. تاريخ حاولت" إسرائيل" تهجيرهم وتدمير بيوتهم، لكنهم بقوا وصمدوا.

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