في لاهاي..طهران تفضح جرائم الاحتلال وتجره إلى المحاكمة الدولية

في كلمة ألقاها أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي، شدد غريب‌آبادي، على أن السياسات الإسرائيلية الممنهجة في الأراضي الفلسطينية المحتلة تُشكل جرائم إبادة جماعية، وجرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية، مطالبًا بتحرك دولي عاجل لوقف الكارثة الإنسانية المتفاقمة في غزة والضفة الغربية.

جاء ذلك خلال جلسات الاستماع المتعلقة بالرأي الاستشاري الذي تطلبه الجمعية العامة للأمم المتحدة حول التزامات "إسرائيل" القانونية تجاه وجود ونشاط الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في فلسطين المحتلة. وأكد غريب‌آبادي أن محكمة العدل تواجه اختبارًا مفصليًا، يتصل بمصير شعب مظلوم تُنتهك حقوقه يوميًا.

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وأشار إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يفتقر إلى مقومات "الدولة" وفق القانون الدولي، مشددًا على أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية لا تعترف بشرعية هذا الكيان، وتعمل على كشف جرائمه، خصوصًا في قطاع غزة.

وكشف عن أرقام صادمة منذ بدء العدوان في أكتوبر 2023، حيث استشهد أكثر من 52 ألف فلسطيني، وجُرح 123 ألفًا، مع تفاقم الوضع الإنساني بشكل غير مسبوق، نتيجة الحصار الكامل ومنع دخول المساعدات منذ 2 مارس 2025.

وأوضح أن الاحتلال دمر شبكات المياه والكهرباء، وأدى إلى نقص حاد في الأدوية والغذاء، فيما يتعرض العاملون في المجال الإنساني لهجمات مباشرة، ما جعل من القطاع ساحة لكارثة إنسانية شاملة.

واستند غريب‌آبادي إلى تقارير الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية الدولية، التي تؤكد أن هذه السياسات تُعد تطبيقًا واضحًا لأركان جريمة الإبادة الجماعية المنصوص عليها في المادة الثانية من اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية لعام 1948.

وأشار إلى خروقات خطيرة مثل: القتل الجماعي للمدنيين، خصوصًا النساء والأطفال. وتدمير البنية التحتية للمياه مما أدى إلى تفشي الأوبئة. و منع الغذاء والدواء مما يعرض سكان غزة للمجاعة. و استهداف المستشفيات والكادر الطبي، ما أدى إلى انهيار النظام الصحي.

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كما لفت إلى مخالفة صريحة لأحكام اتفاقية جنيف الرابعة، خاصة المادة 55، التي تلزم الاحتلال بتأمين احتياجات السكان المدنيين من الغذاء والدواء.

وأكد أن هناك أدلة كافية تُمكن المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية من محاسبة القادة الإسرائيليين على جرائمهم، داعيًا إلى وقف جميع أشكال الدعم للنظام الإسرائيلي، تنفيذًا للرأي الاستشاري الصادر عام 2004 بشأن الجدار العازل.

وشدد غريب‌آبادي على أن بيان إيران يمثل وثيقة تاريخية تدين خذلان المجتمع الدولي لشعب فلسطين، مؤكدًا أن دعم الجمهورية الإسلامية الإيرانية لفلسطين ثابت وغير مشروط، ولا يشكل بأي حال اعترافًا بشرعية الاحتلال.

وتجدر الإشارة إلى أن جلسات محكمة العدل الدولية التي بدأت في 27 أبريل 2025 بمشاركة أكثر من 40 دولة ومنظمة، ستتواصل حتى 2 مايو 2025 في لاهاي.