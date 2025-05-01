إيلون ماسك يخطط لإنهاء دوره في البيت الأبيض،ماهو السبب؟

وفقًا لصحيفة نيويورك بوست، أكدت سوزي وايلر، رئيسة موظفي البيت الأبيض، أن ماسك، الذي يعمل كمستشار حكومي خاص دون أجر منذ عودة ترامب إلى الحكم في يناير الماضي، لم يعد يباشر مهامه بشكل منتظم من داخل الحرم الرئاسي، لكنه لا يزال يشارك في دوره الاستشاري عبر الهاتف.

في الوقت نفسه، لا يزال فريق ماسك يعمل من داخل مبنى المكتب التنفيذي "آيزنهاور"، المجاور للبيت الأبيض. وقد لعب ماسك دورًا محوريًا في جهود الإدارة الأمريكية خلال الأيام الأولى من ولاية ترامب الثانية، حيث قدم عروضًا مباشرة وشارك في اجتماعات مجلس الوزراء لدعم خطط تقليص الإنفاق الحكومي.

ومع ذلك، شهدت شركة تسلا تراجعًا ملحوظًا في أدائها المالي، وسط ضغوط من تباطؤ الطلب العالمي وتحديات سلاسل التوريد. وأعلن ماسك أنه سيعيد تركيز جهوده على الشركة اعتبارًا من مايو المقبل، مع الاحتفاظ بدور استشاري جزئي.

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في سياق متصل، تحدث ترامب خلال مقابلة مع شبكة "ABC" عن "DOGE"، مشيدًا بجهود ماسك وفريقه في اكتشاف هدر واحتيال في الحكومة الفيدرالية، حيث تم إحالة ملفات إلى وزارة العدل للمقاضاة بتهم الاحتيال. وأكد ترامب أن وزارة كفاءة الحكومة قد وفرت مليارات الدولارات على البلاد، مشيرًا إلى أن فريق ماسك لم يتجاوز الحدود في عملهم.

وأضاف ترامب: "لقد وجدنا أيضًا هدرًا هائلًا واحتيالًا وانتهاكات. كان هناك الكثير من الاحتيال.. وقد أنهيناها، وسيعاني هؤلاء الأشخاص".