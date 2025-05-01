شاهد/ والد السيد نصرالله يتحدث عن "عودته"..لماذا رفض رؤية جثمانه؟

واستشهد السيد حسن نصرالله في 27 سبتمبر الماضي على يد الكيان الصهيوني، التي استهدفت مقر عمليات حزب الله الرئيسي في حارة حريك بالضاحية الجنوبية لبيروت بقنابل خارقة للتحصينات.

ويظهر والد السيد نصرالله في فيديو انتشر مؤخرًا على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو يقول : "أنا بصراحة لم أره (الجثمان)، عندما استشهد ودفنوه وديعة، جاءوا ليأخذوني لأراه، لكنني قلت لهم لا أريد أن أذهب.. لا أحب أن أراه بهذه الطريقة". وأشار إلى أنه يراه يوميًا في أحلامه ويتحدث معه، مما جعله يفضل عدم رؤية جثمانه.

كما تحدث عن زيارته السابقة لإيران، حيث التقى بقائد الثورة الاسلامية آية الله السيد علي خامنئي والمرجع الشيخ محمد تقي مصباح اليزدي، الذي قال له إن "السيد حسن هو 313".

وأوضح والد نصرالله أنه لا يعرف ما يعنيه الرقم 313، لكنه دعا الله أن يعجل بفرج صاحب الزمان، معربًا عن أمله في أن يرى ابنه مرة أخرى إذا كان على قيد الحياة.

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يُذكر أن الرقم 313 يحمل دلالة رمزية عميقة في العقيدة الشيعية، حيث يُشير إلى عدد أنصار الإمام المهدي عليه السلام الذين سيظهرون معه عند قيامه في آخر الزمان، وهو عدد يوازي عدد المسلمين الذين قاتلوا مع النبي محمد (ص) في غزوة بدر الكبرى.