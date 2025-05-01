الطالب الفلسطيني مهداوي لترامب: 'لست خائفا منك يا ترامب'

العالم - فلسطين المحتلة

وكان مهداوي قد اعتُقل هذا الشهر أثناء حضوره مقابلة ضمن إجراءات منحه الجنسية الأميركية"، لكن السلطات الأمريكية أطلقت سراحه أمس الاربعاء بكفالة.

وقد اطلق سراح مهداوي من مركز احتجاز للمهاجرين بعد أن حكم قاض بأنه يجب الإفراج عنه بكفالة كي يطعن على جهود إدارة الرئيس دونالد ترامب الرامية لترحيله بسبب مشاركته في احتجاجات مؤيدة للفلسطينيين.

وندد مهداوي في كلمة له أمس الاربعاء ألقاها أمام مقر المحكمة بعد الإفراج عنه، بسياسات إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، التي تتهمها منظمات حقوقية باستهداف طلاب ناشطين مؤيدين للفلسطينيين.

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وقال مهداوي: “لست خائفا منك يا ترامب”، مضيفا: “إن لم يكن هناك خوف، فبِم يُستبدل؟ بالمحبة. المحبة هي سبيلنا”.

وتساءل مهداوي: “ماذا فعلوا لي؟ لقد أوقفوني. ما السبب؟ لأنني رفعت صوتي وقلت: لا للحرب، نعم للسلام”، متهما إدارة ترامب بـ”انتهاك الدستور الأميركي” باستهدافها النشطاء بناءً على آرائهم السياسية.

وكان مهداوي، المقيم في الولايات المتحدة قانونيا منذ عام 2015، مهددا بالترحيل قبل أن يتدخل القضاء ويصدر أمرا تقييديا يمنع ترحيله أو نقله من ولاية فيرمونت إلى حين صدور قرار نهائي في قضيته.

وأوقفت السلطات الأميركية مهداوي في 14 أبريل/نيسان أثناء حضوره المقابلة الخاصة بطلب الجنسية، وفق شكوى تقدم بها محاموه، مشيرين إلى أن موكلهم من مواليد الضفة الغربية المحتلة، ويُفترض أن يتخرج الشهر المقبل.

ويعد مهداوي من أبرز الطلاب الناشطين في جامعة كولومبيا، حيث شارك في تأسيس مجموعة طلابية فلسطينية إلى جانب زميله محمود خليل، الذي اعتُقل بدوره في مارس/آذار 2025.

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وتأتي هذه القضية في سياق حملة متصاعدة تشنها السلطات الأميركية على الطلاب والناشطين المناصرين للقضية الفلسطينية.

وكان ترامب ووزير خارجيته ماركو روبيو قد اتهما الطلاب المتظاهرين بـ”دعم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) ، عقب هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول عام 2023. كما تتهم إدارة ترامب الجامعات الأميركية بـ”الفشل في التصدي لما اسموه كذبا وزورا بـ"معاداة السامية داخل الحرم الجامعي”.

وبدعم أميركي، تشن سلطات الاحتلال الإسرائيلي عدوانا على غزة وحرب إبادة جماعية على القطاع، ما أسفر عن استشهاد واصابة أكثر من 160 ألف فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.