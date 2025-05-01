ما هي تداعيات مفاجآت ترامب خلال أول 100 يوم من رئاسته؟

العالم - الاميركيتان

مئة يوم تمر على تنصيب دونالد ترامب رئيسًا للولايات المتحدة، وقد اتخذ خلالها مجموعة من القرارات التي تسببت في توتر عالمي، مما أثار القلق لدى الجمهوريين بشأن انتخابات التجديد النصفي التي ستجري العام المقبل، وفقًا لأرقام استطلاعات الرأي.

حيث أظهرت استطلاعات تراجع شعبية الرئيس إلى 44% فقط، بينما أبدى 56% عدم رضاهم عن أدائه. فالقرارات المتعلقة بالرسوم الجمركية أضرت بالمستهلكين وزادت من قلقهم بشأن ارتفاع التضخم.

وأكدت السيناتورة الجمهورية شيلي مور كابيتو أن قلق الأمريكيين بشأن قضية الرسوم الجمركية يعود إلى حالة عدم اليقين المحيطة بها.

أما الخبير الاستراتيجي الجمهوري كيفن مادن، فقد أعرب عن مخاوفه من تأثير رفع الرسوم الجمركية على 70 دولة واندلاع حرب تجارية مع الصين، على انتخابات التجديد النصفي المقبلة، مشيرًا إلى حنين الناخبين إلى العودة إلى اقتصاد ما قبل أزمة كورونا.

شاهد أيضا.. نهج ترامب ادى إلى نفور الأصدقاء وتعزيز موقف الخصوم

وبينما تتصاعد المخاوف بشأن وضع الجمهوريين في مجلس النواب والشيوخ، وجهت النائبة السابقة للرئيس الأميركي كامالا هاريس انتقادات حادة لتعامل الرئيس الجمهوري مع الاقتصاد والمؤسسات الأميركية والسياسة الخارجية، قائلة: "بدلاً من أن تعمل إدارة الرئيس ترامب على تعزيز أسمى مبادئ أميركا، نشهد التخلي الكامل عن تلك المبادئ".

ودعت هاريس جمهورها إلى الوقوف ضد ترامب، مما أثار التكهنات حول ما إذا كانت ستخوض حملة رئاسية أخرى أو تختار الترشح لمنصب حاكم ولاية كاليفورنيا. فيما يصف البعض تحركات الرئيس الأميركي دونالد ترامب السريعة في أول 100 يوم من رئاسته الثانية، لتحقيق أجندته واسعة النطاق، بأنها تعكس جزئيًا تخوفه من احتمال تعطيلها في حال خسارة الحزب الجمهوري الانتخابات النصفية العام المقبل.