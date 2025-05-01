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5 غارات تستهدف محيط مدينة صعدة شمال اليمن

5 غارات تستهدف محيط مدينة صعدة شمال اليمن
الخميس ٠١ مايو ٢٠٢٥ - ٠٥:٥٨ بتوقيت غرينتش

استهدف عدوان أمريكي مساء اليوم الخميس، بـ5 غارات، محيط مدينة صعدة شمال اليمن، كما شن 4 غارات على مديرية خب والشعف بمحافظة الجوف شمال البلاد.

العالم _ اليمن

وذكرت قناة المسيرة اليمنية، أن القوات الأمريكية نفذت 5 غارات على محيط مدينة صعدة.

وفي وقت سابق، أفاد المصدر ذاته بأن سلسلة غارات أمريكية استهدفت مديرية خب الشعف بمحافظة الجوف شمال البلاد.

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كما استهدفت 3 غارات أمريكية، صباح الخميس، مديرية كتاف في محافظة صعدة شمال البلاد، وفق المصدر ذاته.

هذا، وأعلن البنتاغون يوم الأربعاء أن القوات الأمريكية ضربت أكثر من 1000 هدف في اليمن منذ بدء حملتها الجوية ضد اليمن منذ منتصف مارس.

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