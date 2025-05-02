صنعاء تستهدف قلب كيان الاحتلال بصاروخين خلال ساعات +فيديو

العالم - خاص العالم

الصواريخ اليمنية والمسيرات التي تستهدف قلب كيان الاحتلال الاسرائيلي لازالت مستمرة حيث واصلت القوات اليمنية في اطار اسنادها لغزة استهدافها المناطق العسكرية في قلب كيان الاحتلال.

القوات اليمنية اعلنت في اخر بياناتها استهداف قاعدة رامات ديفيد الجوية في مدينة حيفا شمالي فلسطين المحتلة، وقال إن العملية نفذت بصاروخ باليستي فرط صوتي من نوع فلسطين اثنين، وشدد على الاستمرار بعمليات الدعم لغزة.

جيش الاحتلال الإسرائيلي اعلن اعتراضه الصاورخ اليمني مشيرا الى انه رصد صاروخ ثان أطلق من اليمن، فيما تم تفعيل صفارات الإنذار في عشرات المواقع شمالي فلسطين المحتلة.

وأعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية تعرض منطقة الشمال لهجوم بصاروخ. ودوت صفارات الإنذار في نحو مئتين وخمسين مدينة وبلدة ومنطقة صناعية شمالي الأراضي المحتلة.

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رئيس حزب ما يسمى 'إسرائيل بيتنا' أفيغدور ليبرمان انتقد حكومة الاحتلال وقال ان صاروخان من اليمن خلال اربعة وعشرين ساعة دفعت الملايين إلى الملاجئ مضيفا انه لن يكون لدي سكان الاحتلال أمان أبدا في ضل حكومة نتنياهو الحالية.

الضربات اليمنية هذه تاتي في ظل استمرار العدوان الامريكي العنيف على المناطق اليمنية حيث يثبت فشل العدوان الامريكي واستمراريته على اليمن.

صنعاء اكدت فشل العدوان والحرب الامريكية عليها مشيرة الى استهداف المدنيين من قبل الطيران الامريكي وقالت في احصائية جديدة أن الولايات المتحدة وبريطانيا شنتا أكثر من ألف وثلاثمئة غارة وضربة بحرية على اليمن منذ منتصف مارس الماضي، ما أسفر عن استشهاد وجرح مئات المدنيين.