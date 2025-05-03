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تل أبيب تهدد دمشق والدروز يرفضون التقسيم

تل أبيب تهدد دمشق والدروز يرفضون التقسيم
الجمعة ٠٢ مايو ٢٠٢٥ - ٠٥:٣٧ بتوقيت غرينتش

أعلن رئيس وزراء كيان الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن سلاح الجو نفذ غارة قرب القصر الرئاسي في العاصمة دمشق، وهدد بعدم السماح بانتشار القوات السورية جنوب دمشق أو تشكيل أي تهديد للدروز.

العالم - بانوراما

وأدانت الادارة الجديدة بأشد العبارات القصف الذي تعرض له القصر الرئاسي على يد الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدة أن هذا الهجوم المدان يعكس استمرار الحركات المتهورة التي تسعى لزعزعة استقرار البلاد وتفاقم الأزمات الأمنية، ويستهدف الأمن الوطني ووحدة الشعب السوري، مشددة على أن سوريا لن تساوم على سيادتها أو أمنها وستواصل الدفاع عن حقوق شعبها بكل الوسائل المتاحة. يأتي هذا فيما أصدر وجهاء الطائفة الدرزية في السويداء بيانا يرفض دعوات التقسيم أو الانفصال، ويشدد على تمسكهم بهويتهم السورية.

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