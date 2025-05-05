الجيش السوداني يخلي مواقعه بالنهود ويستعيد منطقة بالنيل الأبيض

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وأكدت مصادر عسكرية أن الجيش يخطط للعودة واستعادة السيطرة على المدينة. إلى ذلك، أعلنت الحكومة السودانية أن قوات الدعم السريع ارتكبت مجازر وانتهاكات واسعة بحق المدنيين في مدينة النهود، حيث قتل نحو ثلاثمئة مدني بينهم نساء وأطفال.



وفي تطورات ميدانية أخرى، استعاد الجيش السيطرة على بلدة الصوفي غرب ولاية النيل الأبيض، وشن ضربات جوية استهدفت مخازن أسلحة ووقود لقوات الدعم السريع في مطار نيالا بولاية جنوب دارفور.

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من جانبها، شنت قوات الدعم السريع غارة بطائرة مسيرة على مطار كسلا شرقي البلاد. يأتي هذا التصعيد في وقت تؤكد فيه مصادر عسكرية أن الجيش يحقق تقدما ملموسا في ولايتي الخرطوم والنيل الأبيض، وسط توقعات بإعلان خلوهما من قوات الدعم السريع خلال الأيام المقبلة.

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