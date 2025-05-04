تورط إسرائيلي في الهجوم على سفينة مساعدات متجهة نحو غزة + فيديو

وذكرت صحيفتا "تايمز أوف مالطا" و*"مالطا توداي"، أن طائرة عسكرية إسرائيلية من طراز KC-130H Hercules، تابعة لسرب 131 في سلاح الجو الإسرائيلي، حلقت لفترة تجاوزت 3 ساعات داخل المجال الجوي المالطي صباح يوم أمس، قبل ساعات من الحادث.

وبحسب بيانات موقع ADS-B Exchange المختص بتتبع الطيران، أجرت الطائرة مناورات على ارتفاع منخفض فوق منطقة "ضفة هورد" شرقي مالطا، وهي نفس المنطقة التي أطلقت فيها السفينة "كونشنس" نداء استغاثة.

وعلى خلفية الحادث، عقدت لجنة الأمن البحري في مالطا اجتماعا عاجلا لمناقشة التطورات، بمشاركة وزارات الداخلية والنقل والخارجية، إلى جانب قادة من الجيش والأمن.

وقال وزير الداخلية بايرون كاميليري إن التحقيقات جارية في جميع الاتجاهات، بما في ذلك تورط إسرائيلي مباشر.

بدورها، نقلت هيئة الإنقاذ القبرصية عن مركز لارنكا لتنسيق الإنقاذ أن الخارجية القبرصية أبلغتها بتعرض السفينة لهجوم يُشتبه بأنه نُفذ بطائرة إسرائيلية بدون طيار داخل منطقة البحث والإنقاذ التابعة لمالطا.

وعلى الرغم من أن الحكومة المالطية أكدت في بيان رسمي أن الطائرة لم تدخل المجال الجوي السيادي أو المياه الإقليمية للبلاد، اعتبر مصدر عسكري للصحافة أن تحليق طائرة عسكرية إسرائيلية بدون إخطار رسمي يشكل "انتهاكا خطيرا لحياد مالطا، الدولة العضو في الاتحاد الأوروبي".

يذكر أن سفينة تابعة لـ"أسطول الحرية" المتجه إلى غزة، تعرضت يوم أمس لهجوم بطائرة مسيرة قبالة سواحل مالطا في المياه الدولية، بينما أخبرت ياسمين أكار، المسؤولة الإعلامية للتحالف، بوجود ثقب في السفينة الآن محذرة من غرقها".

وقال تحالف "أسطول الحرية"، يضم 30 شخصا ناشطين من عدة دول، هادفا إلى كسر الحصار المفروض على غزة منذ سنوات عبر إرسال سفن مساعدات إنسانية، وهو ما يرفضه الكيان الصهيوني التي كانت قد اعترضت سفنا مشابهة في أوقات سابقة.