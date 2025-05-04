ما أهمية الانتخابات البلدية والانتخابية اليوم في لبنان؟

العالم - مراسلون

وأكدت مراسلة العالم في بيروت، زينب فرج، أن المواطن اللبناني جاهز للإدلاء بأصواته في انتخابات هي سلطة محلية تمثل احتياجاته، ملفتة الى وجود رهان على هذه الانتخابات خاصة ضد الثنائي الشيعي.

وأضافت مراسلة العالم أن الجمهور الثنائي الشيعي أقبلت منذ ساعات الصباح الأولى على المشاركة وصناديق الاقتراع مؤكدين على مواصلة ودعم نهج المقاومة عبر المشاركة في انتخابات تعد الاستحقاق الدستوري الثاني بعد الانتخابات النيابية التي تحري كل 4 سنوات، مقابل البلدية كل 6 سنوات.

واستطردت أن الانتخابات البلدية والانتخابية في منطقة جبل لبنان انطلقت بعد سنوات من التأجيل والتسويف، مضيفة أن الانتخابات بدأت من الغبيري بالضاحية الجنوبية لبيروت على أن تتواصل وتنتهي في محافظتي الجنوب والنبطية في الرابع والعشرين من أيار الجاري.

وتابعت أن مراكز الاقتراع افتتحت أبوابها أمام الناخبين الساعة السابعة صباحا وسط جهود أمنية حثيثة، مشيرة الى زيارة وزير الداخلية أحمد الحجارة عددا من الأقلام في المركز الانتخابي، وسط التأكيد على وحدة لبنان وأن الضاحية بأنها جزء من الوطن.

هذا و بلغ عدد المرشحين في انتخابات اليوم 9321، بينهم 8142 رجلًا و1179 امرأة، فيما فازت 68 بلدية بالتزكية.

وفي قضاء المتن، الذي شهد انطلاقة انتخابية بعد 9 سنوات، تتركز المنافسة على رئاسة اتحاد بلديات المتن بين ميرنا ميشال المر، الرئيسة الحالية، ونيكول أمين الجميل. كما تتوزع المنافسات في مناطق جديدة – البوشرية – السد، المنصورية – المكلس – الديشونية، وبكفيا – المحيدثة، حيث تتنافس لوائح مدعومة من أحزاب سياسية مختلفة.

وفي الضاحية الجنوبية لبيروت، تجري الانتخابات في الغبيري وحارة حريك، حيث يتنافس في الغبيري لائحتان، بينما تشهد حارة حريك تنافسًا بين لائحتين أيضًا. وقد أكد بعض الناخبين في الغبيري أن هذه الانتخابات تعبر عن دعمهم للمقاومة