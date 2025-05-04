الأدميرال سياري: يجب الاستعداد بتحديث وتحسين معداتنا الدفاعية

العالم - ايران

وحظر الادميرال سياري اليوم الاحد المؤتمر السادس للتربية والتعليم في القوات المسلحة الإيرانية والاحتفال بيوم المعلم، والذي عُقد في مقر منظمة التوجيه السياسي للجيش، وقال في كلمة القاها "تتلخص مهمة الجيش في ثلاث كلمات رئيسية: الحفاظ على وحدة الاراضي، واستقلال البلاد، ونظام الجمهورية الإسلامية. ولا يوجد شيء أهم من هذه الأمور. الدستور يؤكد على هذه المبادئ، ويجب تقييم كل شيء في إطار تحقيق الأمن والوحدة. وإذا لم تكن هذه المبادئ موجودة، فلن يبقى شيء في البلاد. وكما قال سماحة قائد الثورة الإسلامية "إذا لم يكن هناك أمن، فكل ما نبنيه سيُدمر من الصباح حتى الظهيرة".

وأضاف: "كل شيء يعتمد على وجود القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية؛ من جيش الجمهورية الإسلامية، وحرس الثورة الإسلامية، والقيادة الأمنية، ووزارة الدفاع، والمتطوعين (التعبئة). كل هؤلاء الأعزاء، في إطار القوات المسلحة، نشطون في هذه المهمة ويعملون على أدائها بشكل جيد."

وتابع الادميرال سياري: "أول متطلب لتنفيذ هذه المهمة هو القوى البشرية. يجب أن تكون القوى البشرية ذات جودة ومتخصصة لتتمكن من القيام بالمهمة. المعدات مطلوبة أيضاً، لكن يجب أن ندرك أن هناك عدة طرق لتأمينها. هل يجب أن نمد أيدينا طلباً للمساعدة من الأجانب؟ لقد علمتنا تجربة الحرب المفروضة (الحرب التي فرضها نظام البعث الصدامي على ايران) أن مساعدات الأجانب مشروطة بالخضوع لهم."

وأوضح الأدميرال سياري: "اليوم، فخرنا هو أننا نوفر أكثر من 80٪ من المعدات التي نحتاجها بأنفسنا. القوى البشرية الفعالة كنز لنا. كل من يستطيع قطع التبعية للدول الأجنبية يكون قد قدم أعظم خدمة للثورة. قوتنا البشرية قادرة على تنفيذ هذه المهمة. يجب أن نضع منذ البداية أسساً متينة للتربية والتعليم، ونعمل وفقاً للعملية الهادفة التي حددناها للتدريب. هذا يمكن أن يحمينا من التهديدات المستقبلية."

وقال: "إذا اهتممنا بالتربية والتعليم ونظرنا إلى التقنيات المتطورة، يمكننا أن نكون واثقين من أن الذين نُعدهم سيكونون قادرين على مواجهة التهديدات المستقبلية. بالوضع الحالي والمعدات الحالية، لا يمكننا الصمود أمام التهديدات المستقبلية. يجب أن نعد أنفسنا للمستقبل ونغير مسار التدريب ومحتواه والمعدات الجديدة."