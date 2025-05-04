’إيهود باراك’ يدعو إلى عصيان مدني لإنقاذ الأسرى والكيان من ’نتنياهو’

العالم _ الاحتلال

جاء ذلك خلال مقابلة له مع الإذاعة العامة الإسرائيلية، حيث اتهم باراك، نتنياهو بمحاولة التهرب من التحقيقات الرسمية المتعلقة بالحرب.

وزعم "باراك" أن "الديمقراطية الإسرائيلية" ومكانتها الدولية في خطر، وشدد على ضرورة اتخاذ خطوات لإسقاط نتنياهو.

كما أشار إلى أن حركة حماس قادرة على الاستمرار في القتال لفترة طويلة، لكنه دعا إلى تدخل عربي لإدارة قطاع غزة.

وفي سياق متصل، انتقد باراك العلاقة بين نتنياهو والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مؤكدًا أن ترامب لم يعد يدعم نتنياهو في قضايا غزة وإيران.

اقرأ وشاهد ايضا.. الاحتلال يتحضر لتوسيع عمليته العسكرية وينفذ خطة "غزة الصغيرة"

تأتي هذه التصريحات في وقت يواصل فيه الاحتلال الاسرائيلي حربه في غزة، مما أسفر عن سقوط أكثر من 170 ألف شهيد وجريح، وسط ظروف إنسانية صعبة تعاني منها المنطقة.