الاحتلال يعترف بفشله في صد الصاروخ اليمني على مطار بن غوريون+ فيديو

العالم – خاص بالعالم

ضربة نوعية نفذتها القوات اليمنية في قلب كيان الاحتلال الإسرائيلي، حيث أعلنت استهداف مطار بن غوريون في يافا المحتلة بصاروخ باليستي فرط صوتي، مؤكدة أنه أصاب هدفه بنجاح، وأن اليمن سيواصل مواجهة العدوان الأميركي والإسرائيلي ونصرة الشعب الفلسطيني مهما كانت التداعيات.

وأعلن الناطق باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى السريع: "نفذت القوة الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية نوعية استهدفت مطار بن غوريون في منطقة يافا المحتلة، وذلك بصاروخ باليسي فرط صوتي، وقد أصاب هدفه بنجاح بفضل الله."

الضربة اليمنية هذه أحدثت هزة قوية في كيان الاحتلال، حيث أعلن الاحتلال أن قيادة منظومات الدفاع الجوي فتحت تحقيقا عقب سقوط صاروخ يمني بمطار بن غوريون، لمعرفة أسباب المنظومات الدفاعية في اعتراضه، بحسب قولها، مضيفة أن منظومتي ثاد الامريكية وحيتس الإسرائيلية حاولتا اعتراض الصاروخ اليمني لكنهما فشلتا، في وقت توجه فيه ملايين المستوطنين الإسرائيليين إلى الملاجئ.

وقالت وسائل إعلام عبرية أن الصاروخ اليمني تجاوز أربع طبقات للدفاع الجوي وسقط في قلب المطار وأسفر عن حفرة بعمق 25 مترا، مشيرة إلى أن الرأس الحربي للصاروخ كان كبيرا للغاية مما تسبب في موجة انفجارات هائلة.

من جهته قال الإسعاف في كيان الاحتلال إنه قدم العلاج لعدد من المصابين، بعضهم جروحهم متوسطة، كما أعلنت عدد من شركات الطيران السويسرية والنمساوية والألمانية والأسترالية وشركات أخرى إلغاء الرحلات الجوية إلى كيان الاحتلال.

وفي حين قال الإعلام الإسرائيلي إن القيادة الأمنية قلقة للغاية من الإخفاق في صد الصاروخ، أفاد موقع والا بإلغاء اجتماع مجلس الوزراء الأمني بسبب إطلاق الصاروخ من اليمن.. وقال قادة الاحتلال إنهم سيردون بقوة على الضربة اليمنية بحسب تعبيرهم.

بدورها رحبت الفصائل الفلسطينية بالضربة اليمنية، وأثنت على دور اليمن وما يقوم به الجيش اليمني في نصرة الشعب الفلسطيني.

وقال أبو عبيدة المتحدث باسم كتائب القسام في بيان له: "المجد لليمن الذي يصعد هجماته على قلب الكيان الصهيوني متجاوزا المنظومات الأكثر تطورا في العالم." مضيفا أن اليمن "صنو فلسطين".

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