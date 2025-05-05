أردوغان: الاحتلال يتغذى على الدم وخطواته في سوريا تهدد السلام

العالم - تركيا

وقال الرئيس التركي في تصريحات صحفية إن "خطوات إسرائيل في سوريا هي خطوات تهدد السلام، وأن آخر ما تريده هو مناخ السلام والهدوء، فهي تتغذى على الدم والفوضى".

وأضاف أن "العالم أكبر من إسرائيل، ويجب عليه أن يرتقي إلى عظمته، ويطفئ كرة النار هذه التي تحاول إشعال النار في العالم، ويجب أن تنتهي دوامة الصمت الآن".

وتابع أن "إسرائيل التي لا تتردد في إلقاء المنطقة في النار، منزعجة جدا أيضا من قوة تركيا في المنطقة، ولن نسمح لجارتنا سوريا بأن تنجر إلى مناخ جديد من الصراع".

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ولفت أنه "على الجميع بذل الجهود لبناء سوريا الجديدة القائمة على وحدتها وسلامة أراضيها".

وأشار إلى أن تل أبيب "منزعجة للغاية من قوة تركيا في المنطقة، وأن الهجوم الذي استهدف سفينة "أسطول الحرية"، هو عبارة عن قرصنة".

وأكد أن أنقرة تتابع عن كثب "الخطوات التي يمكن أن تتخذها إسرائيل أو تخطط لاتخاذها بشأن تركيا".

وفي الأيام الأخيرة، صعدت تل أبيب من ضرباتها العسكرية على مناطق مختلفة في سوريا، وكان آخرها فجر أمس السبت، حيث شن الطيران الإسرائيلي غارات جوية عنيفة على مواقع سورية مختلفة مما تسبب بسقوط قتلى وجرحى وسط تحليق مكثف ومستمر في أجواء حماة ودرعا ودمشق والساحل السوري.

وأدانت عدة دول الغارات الإسرائيلية التي استهدفت عدة مناطق في سوريا، مؤكدة أن الاعتداء يمثل انتهاكا جديدا للسيادة السورية ووحدة وسلامة أراضيها.