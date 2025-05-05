قائد الثورة: مصلحة المسلمين بوحدتهم ولا مصلحة أخرى تعلوها +فيديو

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استقبل قائد الثورة الاسلامية آية الله السيد علي خامنئي في حسينية الامام الخميني (قد) عددا من المسؤولين ووكلاء الحج الابراهيمي.

ضيوف الرحمن قبل التوجه الى الديار المقدسة يجتمعون هنا للاستماع إِلى كلمة قائد الثورة الإِسلامية آية الله السيد علي خامنئي حول اهمية الحج ورسائله في ظل التطورات المتلاحقة في البلدان الاسلامية خاصة فلسطين واليمن حيث اكد قائد الثورة الاسلامية أنّ مصلحةَ المسلمين بوحدتِهم ولا مصلحةَ أخرى تَعلُوها.

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حيث قال قائد الثورة الإسلامية، آية الله السيد علي خامنئي، ان "ليس هناك مصلحة اعظم للأمة الاسلامية من الوحدة، إذا توحدت الأمة الاسلامية وتكاتفت وتعاونت وتكاملت لما وقع ما حصل في غزة ولما وقع ما حدث في فلسطين ولما تعرضت اليمن لهذا القدر من الضغط. حين نكون متفرقين فسيستغلنا الاستعمار الامريكي بطريقة والكيان الصهيوني بطريقة اخرى وبعض الدول الاوروبية وغير الاوروبية كل بطريقته، فيقدمون مصالحهم وأطاعهم على مصالح الشعوب، وهكاذ تصبح اوضاع الدول الواقعة تحت ضغطهم ما نراه اليوم وهذا ما حصل في غزة".

ويحمل موسم الحج هذا العام شعار الحج القرآني، والتلاقي الإسلامي، ونصرة فلسطين المظلومة.

واشار ممثل قائد الثورة الاسلامية لشؤون الحج والزيارة، عبدالفتاح نواب، الى ان "يأتي هذا الموسم في ظروف عالمية خاصة ومرحلة حساسة في التاريخ الإسلامي وينبغي أن يكون عاملا في إيقاظ العالم الإسلامي ووحدته".

القضية الفلسطينية كانت من اولويات ضيوف الرحمن، قضية تشكل هاجسا لهم وانتهاء العدوان وتحرير فلسطين لا يفارق دعواتهم مؤكدين دعمهم للشعب الفلسطيني.



وقال احد المشاركين "الحج من أهم التجمعات في العالم، وهو رمز الوحدة الإسلامية، وعلى المسلمين دعم القضية الفلسطينية من خلال وحدة الكلمة والموقف".

وقال مشارك اخر "نحن كامة اسلامية يجب علينا ان تكون القضية الفلسطينية قضيتنا الاولى و ندعم المظلومين من فلسطين الي يمن"

فريضة الحج وهي في روحها فريضة دينية لكنها تحمل ابعادا سياسية لا يمكن تجاهلها حيث تأخذ بعين الاعتبار مصالح الامة الاسلامية وهمومها