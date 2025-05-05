تمديد مهلة تسجيل الأحزاب والتحالفات للانتخابات البرلمانية في العراق

العالم - العراق

وجاء قرار التمديد من قبل المفوضية المنظمة للعملية الانتخابية، في وقتٍ ستُجرى فيه الانتخابات البرلمانية هذا العام وفق نظام القوائم فقط، حيث لن يُسمح للمرشحين بخوض الانتخابات بشكل فردي أو خارج إطار القوائم الانتخابية، على خلاف انتخابات عام 2021 التي شهدت وصول بعض النواب إلى البرلمان بشكل مستقل.

وكانت المفوضية قد أعلنت، في 26 نيسان الماضي، تسجيل أكثر من 70 حزباً للمشاركة في الانتخابات المقبلة، بعد أن باشرت التسجيل في 15 نيسان 2025.



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وبحسب بيانات المفوضية، يحق لنحو 30 مليون مواطن عراقي، المشاركة في عملية الاقتراع، بالانتخابات المقبلة، مشيرة إلى أن الناخبين ممن يحق التصويت لهم لأول مرة (المواليد الجديدة) تجاوز عددهم المليون.