كتائب القسام تكشف تفاصيل كمين مركب شرقي رفح + فيديو

العالم _ فلسطين

وأقرّ جيش الاحتلال الإسرائيلي بمقتل ضابط وجندي من وحدة الهندسة القتالية الخاصة "ياهالوم" خلال العملية العسكرية في حي الجنينة، وذلك إثر انفجار عبوة ناسفة أثناء تفقدهم فتحة نفق في المنطقة.

وأوضحت كتائب القسام في تصريح صحفي أنها استدرجت قوة هندسية من جيش الاحتلال إلى فوهة نفق مفخخة مسبقًا، حيث بدأت العملية بالاشتباك مع أفراد القوة، وتمكن مقاتلوها من القضاء على عدد منهم من مسافة صفر.

وقالت الكتائب: "فور تقدم عدد من الجنود نحو فوهة النفق، تم تفجيرها بهم، مما أسفر عن وقوعهم بين قتيل وجريح". كما استهدفت مقاتلو القسام دبابتين بقذائف "الياسين 105"، ورصدوا عمليات انتشال القتلى وإجلاء الجرحى من المكان في منطقة مسجد "الزهراء" داخل حي الجنينة.

اقرأ المزيد.. مقتل جنديين صهيونيين وإصابة 4 اخرين في كمين برفح

وأفادت الكتائب أيضًا بأنها تمكنت من تفجير منزل مفخخ مسبقًا في قوة إسرائيلية راجلة، مما أدى إلى وقوع قتلى وجرحى في منطقة مسجد "الزهراء" بحي الجنينة.

وفي سياق متصل، أعلنت كتائب القسام عن مقتل وإصابة عدد من العسكريين الإسرائيليين جراء "عملية مركبة" نفذتها في حي تل السلطان بمدينة رفح قبل أيام.

وفي السياق، عرض الاعلام العسكري لسرايا القدس مشاهد من تفجير عدد من آليات العدو الصهيوني بعبوات ناسفة وقنابل أعيد تدويرها من مخلفات العدو في حي التفاح شرق مدينة غزة.

مين

ويأتي هذا الاستهداف في سياق العمليات الدفاعية المتواصلة التي تنفّذها المقاومة الفلسطينية لصدّ التوغلات البرية لقوات الاحتلال، خصوصًا في المناطق الشرقية لمدينة غزة، والتي تشهد منذ أسابيع محاولات تقدم متكررة تحت غطاء جوي كثيف.

ويُعدّ حي التفاح أحد أبرز الجبهات الميدانية التي تخوض فيها المقاومة معارك استنزاف شرسة، مستفيدة من البنية التحتية الدفاعية والجهوزية القتالية التي راكمتها على مدار السنوات الماضية، رغم الحصار والتصعيد المتواصل.

وتعكس هذه المشاهد رسائل ميدانية متعددة، أبرزها تأكيد استمرار قدرات المقاومة في تنفيذ عمليات مركّبة، تجمع بين التحضير الهندسي والتكتيك الميداني، إلى جانب توجيه رسالة ردع إلى الاحتلال بأن التوغلات البرية لن تمر دون خسائر مؤلمة.

وتشهد رفح منذ أيام تصعيدًا ميدانيًا، حيث تحاول قوات الاحتلال اقتحام المناطق الشرقية في محاولة لتطويق المدينة والسيطرة على شبكة الأنفاق. ومنذ استئناف جيش الاحتلال حرب الإبادة في 18 مارس الماضي، نجحت المقاومة في تنفيذ عدة كمائن قوية ضد قوات الاحتلال، مما أدى إلى مقتل وإصابة العديد من الجنود.

وحسب معطيات جيش الاحتلال الإسرائيلي، قُتل منذ 7 أكتوبر 2023، 850 عسكريًا، بينهم 410 منذ بدء الهجوم البري على غزة في 27 من الشهر ذاته. يُتهم الجيش الإسرائيلي بإخفاء الأرقام الحقيقية لخسائره في الأرواح، خاصة مع تجاهل إعلانات الفصائل الفلسطينية عن تنفيذ عمليات وكمائن ضد عناصره.