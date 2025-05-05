بالفيديو.. تصاعد المعارك غرب السودان بين الجيش السوداني والدعم السريع

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غرب السودان يشتعل بالمسيرات والقصف المدفعي، انسحب الجيش من النهود غرب كردفان الي حين عودة كما فعلها في الجزيرة وسط السودان حسب مصدر عسكري.

وبالفعل عاود الهجوم علي المدينة بالطيران الحربي، في الوقت الذي تحاول فيه قوات الدعم السريع السيطرة علي مدينة الابيض شمال كردفان، اما مدينة الفاشر في شمال دارفور ما زالت هذه المدينة صامدة رغم مئات الهجمات عليها من قبل الدعم السريع.وفي جنوب دارفور قصف الجيش السوداني طائرة شحن كان تحمل امدادات عسكرية للدعم السريع .

بعد قصفه سابقًا لمحطات الكهرباء في ولايات السودان المختلفة تحولت استراتيجية الدعم السريع نحو استهداف المطارات حيث قصفت قاعدة عثمان دقنة الجوية القريبة من مطار بورتسودان شرق السودان حيث علقت الرحلات الجوية كاحتراز امني الي حين، كما استهدفت قوات الدعم السريع مطار كسلا شرقي السودان علي مدي يومين متتاليين دون وقوع خسائر تذكر.

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امام هنا في ولاية الخرطوم فالاستقرار هو سيد الموقف ولكن مع بعض من مسيرات من قبل قوات الدعم السريع التي قصفت بعض المطارات في بعض ولايات السودان.

وفي العاصمة الخرطوم ضبط الجيش السوداني كمية من الاسلحة والذخائر تابعة لقوات الدعم السريع كانت مخباة في منزل بضاحية الرياض بالخرطوم.

وقال الضابط في الجيش السوداني، ادم عبدالله، ان "ما يعنينا هنا الذخيرة الخاصة بالمسيرات حاليا الذخائر التي وجدناها في البيت هذه الذخيرة 120 مم انتاج صربيا وصربيا انتجتها لدولة الامارات العربية المتحدة والعلامات المميزة موجودة في الصندوق".



رغم المسيرات التي طالت عددا من المناطق في ولاية الخرطوم الا ان الجيش السوداني يتقدم في منطقة الصالحة جنوب الخرطوم اخر معاقل الدعم السريع بالولاية.

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