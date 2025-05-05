القوات اليمنية تعلن فرض حصاراً جوياً على الاراضي المحتلة

العالم-اليمن

وقال العميد يحيى سريع، متحدث القوات المسلحة اليمنية، إنهم سيفرضون الحصار من خلال تكرار استهداف المطارات الإسرائيلية، وعلى رأسها مطار بن غوريون.

وحذر البيان كافة شركات الطيران العالمية من المخاطر، داعياً إياها إلى "إلغاء كافة رحلاتها إلى مطارات العدو المجرم حفاظاً على سلامة طائراتها وعملائها."

وأكد العميد سريع أن اليمن "لن يقبل باستمرار حالة الاستباحة التي يحاول العدو فرضها من خلال استهداف البلدان العربية كلبنان وسوريا"، مشدداً على أن "هذه الأمة لن تخشى المواجهة وسترفض الخضوع والخنوع".

فيما يلي نص البيان:



بسمِ اللهِ الرحمنِ الرحيمِ



قال تعالى: { یَـٰۤأَیُّهَا ٱلَّذِینَ ءَامَنُوۤا۟ إِن تَنصُرُوا۟ ٱللَّهَ یَنصُرۡكُمۡ وَیُثَبِّتۡ أَقۡدَامَكُمۡ } صدقَ اللهُ العظيمُ



رداً على التصعيدِ الإسرائيليِّ بقرارِ توسيعِ العملياتِ العدوانيةِ على غزةَ، تعلنُ القواتُ المسلحةُ اليمنيةُ أنَّها ستعملُ على فرضِ حصارٍ جويٍّ شاملٍ على العدوِّ الإسرائيليِّ من خلالِ تكرارِ استهدافِ المطاراتِ وعلى رأسِها مطارُ اللد المسمى إسرائيلياً مطارُ بن غوريون.



وتهيبُ بكافةِ شركاتِ الطيرانِ العالميةِ أخذَ ما وردَ في هذا البيانِ بعينِ الاعتبارِ منذُ ساعةِ إعلانِه ونشرهِ وإلغاءَ كافةِ رحلاتِها إلى مطاراتِ العدوِّ المجرمِ حفاظاً على سلامةِ طائراتِها وعملائِها.

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إنَّ اليمنَ العزيزَ الحرَّ المستقلَّ لن يقبلَ باستمرارِ حالةِ الاستباحةِ التي يحاولُ العدوُّ فرضَها من خلالِ استهدافِ البلدانِ العربيةِ كلبنانَ وسوريَّا، ويؤكدُ أنَّ هذه الأمةَ لن تخشى المواجهةَ وسترفضُ الخضوعَ والخنوعَ.



واللهُ حسبُنا ونعمَ الوكيل، نعمَ المولى ونعمَ النصير



عاشَ اليمنُ حراً عزيزاً مستقلاً



والنصرُ لليمنِ ولكلِّ أحرارِ الأمة



صنعاء 6 من ذي القعدة 1446للهجرة



الموافق للـ 4 من مايو 2025م



صادرٌ عنِ القواتِ المسلحةِ اليمنية.