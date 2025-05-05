باكستان تطالب بجلسة اممية طارئة بشأن خلافاتها مع الهند

العالم-اسیا الوسطى

وقالت البعثة الباكستانية إن اجتماعا لمجلس الأمن الدولي بشأن التوترات المتزايدة بين الهند وباكستان سيعقد في الخامس من مايو.

إلى ذلك أصدرت وزارة الخارجية الباكستانية بيانا، جاء فيه "أن وزير الخارجية إسحاق دار أصدر تعليماته إلى المندوب الدائم لباكستان لدى الأمم المتحدة، عاصم افتخار أحمد، بشأن طلب عقد جلسة في مجلس الأمن".

وأضاف البيان أن باكستان تسعى إلى "نقل الحقائق إلى المجتمع الدولي"، وأنها ستُبلغ مجلس الأمن بإجراءات الهند الأخيرة، ومنها تعليق اتفاق مياه السند.

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وقد تصاعد التوتر بين الدولتين الجارتين النوويتين بعد الهجوم الذي وقع بالقرب من مدينة باهالغام في منطقة جامو وكشمير الهندية في 22 أبريل، حيث فتح مسلحون النار على سياح في وادي بايساران الذي يشكل وجهة سياحية شهيرة.