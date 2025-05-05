باكستان تجري تجربة ناجحة لإطلاق صاروخ أرض-أرض

العالم - باكستان

وتهدف عملية الإطلاق إلى ضمان الجاهزية العملياتية للقوات والتحقق من صحة المعايير الفنية الرئيسة، بما في ذلك نظام الملاحة المتقدم للصاروخ والدقة المحسنة.

وشهد إطلاق التدريب كبار ضباط الجيش الباكستاني، فضلاً عن ضباط وعلماء ومهندسين من المنظمات الاستراتيجية الباكستانية.

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وقدّم رئيس هيئة الأركان المشتركة ورئيس أركان الجيش التهاني للقوات المشاركة والعلماء والمهندسين. وأعربوا عن ثقتهم الكاملة في الجاهزية العملياتية والكفاءة الفنية للجيش الباكستاني لإحباط أي عدوان على سلامة أراضي باكستان.

وأشاد الرئيس الباكستاني آصف علي زرداري ورئيس الوزراء محمد شهباز شريف برئيس هيئة الأركان المشتركة ورئيس الجيش والعلماء والمهندسين على الإطلاق التدريبي الناجح لصاروخ فاتح أرض - أرض.

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وقال رئيس الوزراء شريف إن نجاح إطلاق التدريب يثبت بوضوح أن دفاع باكستان في أيد قوية وقادرة، وأعرب عن ارتياحه لمهنية القوات المسلحة وجهوزيتها الكاملة للدفاع عن الوطن.