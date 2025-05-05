تعليقات الإعلام العبري بعد سقوط الصاروخ اليمني على مطار بن غوريون

العالم – العين الإسرائيلية

وفيما يتعلق بالحدث الأبرز عن اليمن بإعلان صنعاء فرض حصار جوي شامل على الكيان الإسرائيلي، بعد سقوط الصاروخ الباليستي على مطار بن غوريون. أكد الباحث السياسي خليل نصر الله أنه عندما أعلنت صنعاء قرار حظر السفن الإسرائيلية من المرور في البحر الأحمر، قوبل هذا الأمر بكثير من التقليل من أهميته في البداية. لكن سرعان ما ترسخ هذا الأمر. صنعاء قادرة وفعّلت حصاراً كاملاً، ولاحقاً حاولت بدء عمليات في البحر الأبيض المتوسط. المشهد في ذلك الوقت كان: ماذا سيفعل اليمنيون؟

ولفت نصر الله إلى أن التعاطي الإسرائيلي اليوم، أصبح أكثر جدية مع إعلان صنعاء الحظر الجوي فوق كامل فلسطين المحتلة. واضح أن الشركات بدأت مباشرة تستجيب إلى حد ما. هناك الكثير من الشركات استجابت، وبعضها أدخل نفسه في مرحلة اختبار ليوم أو يومين. هذا أيضاً له مدلول اقتصادي وسياحي ومشهدي. بالتالي، هذا القرار ينم عن التحضير له مسبقاً، ويبدو أنه دُرس بعناية. والتوقيت أيضاً مرتبط بتوسيع العملية العسكرية في قطاع غزة، والتي سيكون لها حساباتها الخاصة.



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ونوه نصر الله إلى أنه بالدرجة الأولى، يتم التعامل مع هذا القرار اليمني بجدية من قبل "إسرائيل"، خصوصاً أنه يأتي في ظل الحملة الإسرائيلية، مما يجعله مختلفاً عن المرات السابقة.

وألقى البرنامج الضوء على سقوط الصاروخ اليمني على مطار بن غوريون وما أحدثه من أضرار كبيرة استوقف المعلقين في الإعلام العبري وما قاله ضابط سابق في سلاح الجو الإسرائيلي.

وتطرق البرنامج إلى الصواريخ اليمنية، التي تتساقط على الكيان الإسرائيلي، والتي طالت في الآونة الأخيرة مناطق في الشمال الفلسطيني المحتل، كانت محطة تعليقات في الإعلام العبري، حيث نبه أحدهم من الإفراط في استخدام الصواريخ الاعتراضية.

واستعرض البرنامج هذا الحدث الخطير الذي انتقل إلى مواقع التواصل الإسرائيلية التي تفاعلت مع سقوط هذه الصواريخ اليمنية على الكيان الإسرائيلي، لا سيما على الشمال المحتل.

حيث كتب أريك باندر: "قدم رئيس الوزراء اليمني استقالته بسبب فشل الحملة ضد الحوثيين. متى سيستقيل نتنياهو؟"

وعلّق يوني بن مناحم: "الحوثيون ليسوا متلهفين لوقف إطلاق النار، والولايات المتحدة لا تعرف كيف يفكرون. معدلات إطلاق الصواريخ من اليمن ارتفعت بعد ستة أسابيع من الغارات الأمريكية على اليمن."

وقال كاي شتريت: "الصواريخ اليمنية: لم يعد بإمكاننا أن نذهب إلى الشمال للاسترخاء وقضاء الإجازة."



ضيف البرنامج:

-خليل نصر الله الباحث السياسي

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