الرئيس الإيراني : نسعى إلى تعزيز الوحدة والأخوة مع جيراننا

العالم - ايران

واكد الرئيس "بزشكيان" اليوم الاثنين خلال كلمة له امام اجتماع مجلس خبراء القيادة في ايران، اكد "ضرورة الحفاظ على الوحدة والتلاحم داخل البلاد وبين المسلمين؛ مصرحا : نحن قادرونن بوحدتنا، على حل جميع المشاكل، داعيا الى تجنب أي عمل يخل بهذا التلاحم، وانتهاح مسار الإصلاح بدل المواجهة.

وتابع الرئيس بزشكيان : إن الشعب الذي يعيش في هذا البلد، وبغض النظر عن اعراقهم وجنسهم ومعتقداتهم، لديهم الحق في ان يلقوا تعاملا قائما على اساس الحق والعدالة من جانب الحكومة.

وأكد رئيس الجمهورية، ضرورة المشاركة الجماعية لحل المشاكل المعيشية في البلاد، قائلا : الحكومة ملزمة بضمان معيشة الشعب بأي شكل من الأشكال، ولكن هذا لا يمكن تحقيقه دون المشاركة والتعاون والتضامن؛ مردفا بان الحكومة وحدها غير قادرة على معالجة المشاكل المعيشية.

كما نوه باهمية دور النخب قائلا : لو اردنا إصلاح البلاد، فإن هذا المسار لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال جهود النخب، والحكومة مستعدة لتفويض المسؤولية لهؤلاء الأكفاء.

وأشار "بزشكيان" في جزء آخر من تصريحه خلال هذا الاجتماع، إلى سياسة تعزيز العلاقات مع دول الجوار، قائلا : نحن نجري محادثات مع جميع الدول الجارة، مثل العراق وطاجيكستان وأذربيجان، والدول الاقليمية التي تربطنا بها علاقات.

وتابع : يجب أن نساعد بعضنا البعض، ونتبادل التجارة ونتشارك خبراتنا العلمية ونقف معا بوجه العدوان والإذلال والإمبريالية؛ هذه هي قدراتنا الإقليمية.. وبهذا التضافر يمكننا الحفاظ على أمن واقتصاد المنطقة.

كما أشار الرئيس الايراني إلى الخطوات العملية في سياق تطوير العلاقات مع بعض الدول؛ موضحا : خلال زيارتي إلى جمهورية أذربيجان، حدثت تطورات ايجابية على صعيد العلاقات الاقتصادية والتعاون في مجال الشحن والنقل.