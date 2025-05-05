تكريم مراسل قناة العالم في غزة خلال مهرجان 'صبح' بطهران

يأتي مهرجان "صبح" الدولي بنسخته الثالثة في العاصمة طهران ليشدد على محورية الاعلام والانظمة العالمية الجديدة، مع التركيز على الهوية المحلية والاقليمية والروحانية ليرسخ الرواية الحقيقية.

وقال رئيس مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الايرانية، بيمان جبلي، لمراسلة قناة العالم الزميلة معصومة عبد الرحيم: الاعلام الوطني نشط دائما في مجالات دعم المقاومة، وقنواتنا المختلفة بما فيها قناة العالم تنشط في هذا الاتجاه، وما يحدث اليوم هو ان وسائل الاعلام المستقلة والناشطين على شبكات التواصل الاجتماعي يعملون في اطار الاعلام الوطني لتعزيز الحقيقة والقيم الانسانية، وسنستمر على هذا النهج.

وقد وصل الى أمانة المهرجان 4000 عمل فني من 40 دولة حول العالم تناولت مواضيع مختلفة منها الافلام الوثائقية والقصيرة بالاضافة الى التقارير الاخبارية والبرامج التلفزيونية، وكانت محطة فلسطين حاضرة في المهرجان باكثر من 500 عمل فني.

وقال مدير مكتب قناة العربي في طهران، حازم كلاس، لمراسلتنا: نشكر مهرجان "صبح" على منح الجائزة لزميلي المخرج مؤمن حسن عن فيلم "غزة طفولة مسلوبة"، وبالتأكيد هذه الجائزة تعزز مسيرنا وانتمائنا للقضية الفلسطينية ولعكس المعاناة التي يعانيها الشعب الفلسطيني.

وخلال فعاليات المهرجان تم تكريم مراسل قناة العالم في قطاع غزة احمد السهمود تقديرا لجهوده الحثيثة في نقل الحقيقة من ميدان الحدث خاصة خلال القصف في غزة.

وقال الزميل احمد سهمود: اقدم كل لشكر والتقدير لكل القائمين على المهرجان، تحديدا قناة العالم والاخوة في الاذاعة والتلفزيون، ونحن لم نر أي أحد في أقطار العالم كان لديه اهتمام بالقضية الفلسطينية من الناحية الاعلامية بقدر ما رأيناه اليوم في جمهورية ايران الاسلامية.

وعلى هامش المهرجان اقيم لاول مرة سوق للمنتجات الاعلامية الدولية بحضور العديد من القنوات التلفزيونية الاجنبية والمحلية.

يعد مهرجان "صبحط الدولي منصة لتكريم الصوت الحق في زمن تكثر فيه الاصوات المظللة.

مهرجان "الصبح" الدولي يركز على فتح صفحة جديدة في علم الاعلام المقاوم، مؤكدا ان ايران تبقى رافعة لراية دعم المقاومة في كل الساحات.