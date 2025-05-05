عراقجي: السبيل الوحيد للاتفاق هو الدبلوماسية القائمة على أساس الاحترام

العالم - خاص بالعالم

تأكيد جاء على لسان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي لافتا إلى أن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو يملي على الرئيس دونالد ترامب طريقة تعامله مع إيران، ويقود الإدارة الأميركية لكارثة أخرى في المنطقة.

عراقجي شدد أيضا على أن دعم واشنطن للإبادة الجماعية الإسرائيلية في غزة، وتأجيج الحرب على اليمن لم يحققا شيئا للشعب الأميركي، مشيرا إلى أن نتنياهو قام بخداع فريق بايدن ليقدم مليارات الدولارات من أموال الأميركيين له.

ومن هنا فلا مفاوضات مع الجانب الآخر خارج القضية النووية ورفع العقوبات.. الكلام للمتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي الذي أعرب عن استغرابه من إثارة فرنسا لقضايا أخرى.



وقال عراقجي:"نحن لا نتفاوض علنا ولا في وسائل الاعلام والتواصل الاجتماعي، ولكن ما هو واضح هو أن المواقف المبدئية لإيران بشأن حق الشعب الإيراني في الاستخدام السلمي للطاقة النووية هي موقف ثابت يستند إلى المنطق والقانون الدولي".



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وفيما يتعلق بمسار عملية المفاوضات الايرانية-الامريكية غير المباشرة، اكد بقائي على ان ايران اثبتت عمليا التزامها بمواصلة طريق الحوار والدبلوماسية، وقد شاركت في هذه الجولات العديدة من المفاوضات بجهوزية تامة.

مشيرا إلى إن المعيار والأساس لاتخاذ الموقف والقرار بشأن قضايا التفاوض هو ما يتم رفعه رسميا من قبل الجهة الأمريكية المختصة، وهو ما تم سماعه ورؤيته من سلوك ومواقف الطرف الآخر الرسمية على طاولة المفاوضات.

وكان ترامب قال في تصريحات متناقضة إن هدف المفاوضات مع إيران هو تفكيك برنامجها النووي بالكامل، لكنه قال أيضا إنه مستعد للاستماع إلى الحجج التي تؤيد السماح لطهران بالبرنامج النووي المدني مع إنهاء ما سماه ببرنامجها للأسلحة النووية هذا رغم تأكيد إيران مرارا وتكرارا على إنها لا تسعى إلى عسكرة برنامجها النووية وإنها إن أرادت ذلك لما تمكن أحد من منعها.

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