الثلاثاء ٠٦ مايو ٢٠٢٥
٠٣:٠٢ GMT
فارسی
البث المباشر

أدرعي: هاجمنا بنى تحتية في اليمن على بعد 2000 كيلومتر من "إسرائيل"

أدرعي: هاجمنا بنى تحتية في اليمن على بعد 2000 كيلومتر من
الإثنين ٠٥ مايو ٢٠٢٥ - ٠٩:١٨ بتوقيت غرينتش

قال المتحدث باسم جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي عبر منصة "تلغرام" بأن الجيش الإسرائيلي استهدف بنى تحتية في منطقة الساحل اليمني، مؤكدا ان الاستهداف تم على بعد 2000 كيلومتر من "إسرائيل".

العالم-الاحتلال

وأكد أدرعي أن الغارات جاءت ردا على الهجمات المتكررة نحو "إسرائيل" والتي شملت إطلاق صواريخ أرض - أرض ومسيرات.

واضاف أنه تم أيضا استهداف مصنع "باجل" للأسمنت، مدعيا أن "استهداف المصنع يشكل ضربة لاقتصاد النظام وتسلحه العسكري".

وشن جيش الاحتلال مساء الاثنين، غارات جوية على اليمن بمشاركة أكثر من 30 طائرة إسرائيلية.

المزيد...تداعيات استهداف مطار بن غوريون على قطاع السياحة الإسرائيلي

وبالأمس استهدفت القوات المسلحة اليمنية مطار بن غوريون حيث اعترف لاحقا جيش الاحتلال بسقوط صاروخ من اليمن في محيط المطار، مؤكدا سقوط عدد من الإصابات.

روابط ذات صلة

حزب الله يدين بشدة الهجوم الإسرائيلي الغاشم على اليمن

شاهد المبنى السكني الذي استهدفه الاحتلال في حي الكرامة شمالي غزة