أدرعي: هاجمنا بنى تحتية في اليمن على بعد 2000 كيلومتر من "إسرائيل"

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وأكد أدرعي أن الغارات جاءت ردا على الهجمات المتكررة نحو "إسرائيل" والتي شملت إطلاق صواريخ أرض - أرض ومسيرات.

واضاف أنه تم أيضا استهداف مصنع "باجل" للأسمنت، مدعيا أن "استهداف المصنع يشكل ضربة لاقتصاد النظام وتسلحه العسكري".

وشن جيش الاحتلال مساء الاثنين، غارات جوية على اليمن بمشاركة أكثر من 30 طائرة إسرائيلية.

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وبالأمس استهدفت القوات المسلحة اليمنية مطار بن غوريون حيث اعترف لاحقا جيش الاحتلال بسقوط صاروخ من اليمن في محيط المطار، مؤكدا سقوط عدد من الإصابات.