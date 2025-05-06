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تصعيد جديد في الحرب الروسية الأوكرانية يبدد أمال السلام؛ 6 مدنيين قتلوا على الاقل في قصف أوكراني - روسي متبادل استهدف بلدات حدودية.

3 مدنيين روس لقوا حتفهم في هجمات أوكرانية بمسيرات على منطقة كورسك الحدودية. بعدما استهدفت مسيرة اوكرانية سيارة موظفين في شركة زراعية قرب قرية شيغوليوك، ما أسفر عن مقتل شخصين، فيما قضى رجل ثالث بعد إصابة مركبته في قرية زفانوي.

على الجانب الاوكراني قتل شخصان في قصف روسي استهدف منطقة سومي الحدودية كما قتل أخر في منطقة دونيتسك بالقرب من خط التماس.

يأتي هذا التصعيد بالتزامن مع اقتراح روسي لوقف اطلاق النار لثلاثة أيام بين الثامن والتاسع من أيار/مايو للاحتفال بعيد النصر غير أن أوكرانيا لم تبين بعد موقفها من هذا المتقرح.

وفي سياق التصعيد العسكري افاد مسؤولون روسي بان وحدات الدفاع الجوي دمرت مالا يقل عن تسع عشرة طائرة مسيرة أوكرانية لدى اقترابها من موسكو من اتجاهات مختلفة في هجوم لليلة الثانية على التوالي، أدى إلى إغلاق مطارات العاصمة.

الهجمات الاوكرانية دفعت وكالة النقل الجوي الاتحادية الروسية الى تعليق الرحلات في المطارات الأربعة في العاصمة كما تم إغلاق مطارات في عدد من المدن بالمنطقة.

من جهة أخرى، قال حاكم منطقة كورسك بغرب روسيا إن قوات اوكرانية هاجمت محطة كهرباء فرعية في المنطقة عقب توغل بري أوكراني جديد تدعمه مركبات مدرعة وأخرى مخصصة لإزالة الألغام وسط اشتباكات عنيفة على الحدود.

تأتي هذه التطورات وسط انباء عن مباحاثات بين واشنطن وشركائها في حلف الناتو لتزويد أوكرانيا بأنظمة دفاع جوي إضافية من طراز باتريوت.

صحيفة نيويورك تايمز الأميركية بدورها كشفت إن واشنطن تخطط لإرسال منظومة 'باتريوت' من مخزونها في الارضي الفلسطينية المحتلة بعد تحديثها، بينما يناقش الحلفاء خيارات لوجستية في ألمانيا أو اليونان لتأمين نقل المنظومات الإضافية.