إنتر ميلان يتخطى برشلونة ويتأهل لنهائي دوري أبطال أوروبا

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ولجأ الفريقان إلى وقت إضافي لحسم نتيجة المباراة بعد أن انتهى الوقت الأصلي بالتعادل بثلاثة أهداف لمثلها، وهي نفس نتيجة لقاء الذهاب على ملعب "لويس كومبانيس"، معقل الفريق الكاتالوني.

الشوط الأول جاء مثاليا للنيراتزوري الذي استطاع التقدم بهدفين دون رد عبر الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز، والتركي هاكان تشالهان أوغلو من ركلة جزاء، في الدقيقتين 21، و1+45.

وفي الشوط الثاني، انتفض برشلونة وعاد بقوة، بنجاحه في إدراك التعادل ثم التقدم بإحراز 3 أهداف متتالية عبر إريك غارسيا وداني أولمو والبرازيلي رافينيا في الدقائق 54، و60، و87.

وتصدى القائم الأيسر للإنتر لتسديدة لامين يامال، لترتد بهجمة سريعة للفريق الإيطالي انتهت بتسديدة بالقدم اليسرى من فرانشيسكو أتشيربي سكنت الشباك، محرزا هدف التعادل في الدقيقة 3+90.

وتمكن البديل دافيدي فراتيسي في الدقيقة 99 من تسجيل هدف الفوز لإنتر ميلان بتسديدة متقنة من داخل منطقة الجزاء، بعد تمريرة عرضية من البديل الآخر الإيراني مهدي طارمي.

وتألق السويسري يان سومر حارس مرمى الإنتر في الذود عن شباكه، بتصديه للعديد من الفرص الخطيرة أمام مرماه، ليساهم بشكل أساسي في فوز فريقه والتأهل للمباراة النهائية.

وضرب الفريق الإيطالي موعدا في النهائي يوم 31 مايو/ أيار الجاري على ملعب "أليانز أرينا" بميونخ مع المتأهل من نصف النهائي الآخر بين باريس سان جيرمان الفرنسي وأرسنال الإنجليزي، الأربعاء.

ويسعى إنتر ميلان إلى حصد لقبه الأوروبي الرابع في دوري الأبطال، وتعويض خسارته في نهائي البطولة الموسم قبل الماضي بإسطنبول أمام مانشستر سيتي الإنجليزي بهدف دون رد سجله الإسباني رودري.