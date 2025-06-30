وزير الخارجية المصري: ندعم تسوية سلمية للملف النووي الإيراني

وذكرت صحيفة الشروق، ظهر اليوم الاثنين، أن تصريحات عبد العاطي جاءت خلال مؤتمر صحفي مشترك مع مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي.

وشدد وزير الخارجية على أن مصر من أوائل الدول التي تقدمت بمشروع قرار إلى الجمعية العامة في العام 1974، بإعلان منطقة الشرق الأوسط خالية من السلاح النووي، بمبادرة مشتركة مع إيران في هذا الوقت.

وجدد التأكيد على أن مصر لم تدخر جهدا في العمل من أجل تحقيق هذا الهدف عبر المحافل الدولية المختلفة، معربا عن تقديره الكامل للمشاركة المتميزة للوكالة الدولية للطاقة الذرية في مختلف دورات الأمم المتحدة بهدف إقامة المنطقة الخالية في الشرق الأوسط.

وأفاد عبد العاطي بأن المباحثات مع غروسي تناولت تطورات الملف النووي الإيراني، وما يشهده من "حراك معتبر" في الفترة الماضية، خاصة في إطار المفاوضات بين طهران وواشنطن، بوساطة سلطنة عمان.

وثمَّن وزير الخارجية المصري، الدور العماني المتميز في هذا الشأن، مؤكدا دعم مصر لمسار التوصل إلى تسوية سياسية وسلمية لتلك المسألة، في إطار حقوق الدول في الاستخدام السلمي للطاقة الذرية.

وبدأت أولى جولات التفاوض بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، حول البرنامج النووي الإيراني، في 12 أبريل/ نيسان الماضي، في العاصمة العُمانية مسقط.