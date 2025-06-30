بالفيديو.. وزير مصري يقيل مسؤولا على الهواء مباشرة

وقال الوزير خلال لقائه في برنامج "على مسئوليتي" على قناة "صدى البلد"، مساء أمس الأربعاء، إن غياب المسؤول عطّل توقيع المذكرة، مؤكدا أن وزارة الصناعة لا تزال تعاني من "ثقافة الإجازات دون إخطار"، التي وصفها بـ"الأمراض المتوارثة".

وأشار إلى أن هذه الظواهر لم تعد موجودة في وزارة النقل، موضحا أنه يتم الرجوع إليه شخصيا قبل طلب أي إجازة، قائلا: "في النقل، كل موظف بييجي يقول لي: حضرتك محتاجني ولا آخد الإجازة؟".

وأكد أن المسؤول المقال لم يخطر أحدا بغيابه، ولم يترك بديلا للتوقيع، مضيفا: "هو خد إجازة، طب أعمل إيه؟ هسيبه في الإجازة على طول".

وكلف وزير النقل المصري، كامل الوزير، مساعده للمشروعات التنموية والشؤون المالية، عماد عبد الحميد، بالتوقيع على مذكرة التفاهم، على أن يتم تفويضه رسميا لاحقا.

وختم الوزير تصريحاته، قائلا: "هذا ما تريده مصر، وهو ألا تتأخر يوما، ولو اتأخرت يوم ستخسر".