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آية الله خامنئي( دام ظله) يدعو الحكومات الإسلامية لمواجهة الكارثة في غزة

آية الله خامنئي( دام ظله) يدعو الحكومات الإسلامية لمواجهة الكارثة في غزة
الخميس ٠٥ يونيو ٢٠٢٥ - ٠٤:٣٤ بتوقيت غرينتش

يناقش بانوراما في ملفه توجيه قائد الثورة الإسلامية آية الله علي خامنئي( دام ظله) رسالة إلى حجاج بيت الله الحرام ركز فيها على عدة قضايا تخص العالم الإسلامي والمنطقة.

العالم - بانوراما

وقال آية الله الخامنئي إن الحج المقرون بالمعرفة وما يحمله من دروس هو علاج لآلام العالم الإسلامي، وكذلك وجوب العزم على تطبيق رموز الحج في الحياة اليومية.

وفي إشارة إلى جرائم الكيان الإسرائيلي في غزة، أكد قائد الثورة أن العصابة الصهيونية الإجرامية أوصلت مأساة غزة إلى مستوى يفوق التصور، معتبرا أن أهم واجبات الحكومات الإسلامية هو منع استمرار الكارثة الإنسانية في غزة، والضغط على أمريكا باعتبارها الداعم الرئيس للاحتلال.

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ونوه قائد الثورة إلى أن موسم الحج لهذا العام هو الثاني الذي يتزامن مع جرائم الكيان الإسرائيلي في غزة، داعيا حلفاء أمريكا في المنطقة الى إجبار واشنطن على وقف دعمها للاحتلال.

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.

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