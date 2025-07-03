آية الله خامنئي( دام ظله) يدعو الحكومات الإسلامية لمواجهة الكارثة في غزة

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وقال آية الله الخامنئي إن الحج المقرون بالمعرفة وما يحمله من دروس هو علاج لآلام العالم الإسلامي، وكذلك وجوب العزم على تطبيق رموز الحج في الحياة اليومية.



وفي إشارة إلى جرائم الكيان الإسرائيلي في غزة، أكد قائد الثورة أن العصابة الصهيونية الإجرامية أوصلت مأساة غزة إلى مستوى يفوق التصور، معتبرا أن أهم واجبات الحكومات الإسلامية هو منع استمرار الكارثة الإنسانية في غزة، والضغط على أمريكا باعتبارها الداعم الرئيس للاحتلال.



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ونوه قائد الثورة إلى أن موسم الحج لهذا العام هو الثاني الذي يتزامن مع جرائم الكيان الإسرائيلي في غزة، داعيا حلفاء أمريكا في المنطقة الى إجبار واشنطن على وقف دعمها للاحتلال.

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