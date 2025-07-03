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كم بلغ عدد الحجاج المسلمين لموسم الحج هذا العام؟

كم بلغ عدد الحجاج المسلمين لموسم الحج هذا العام؟
الخميس ٠٥ يونيو ٢٠٢٥ - ١٠:٥١ بتوقيت غرينتش

كشفت الهيئة العامة للإحصاء في السعودية اليوم الخميس، عن إجمالي أعداد الحجاج لموسم حج 1446هجري (2025)، من داخل المملكة وخارجها.

وأوضحت الهيئة العامة للإحصاء، أن إجمالي عدد الحجاج لهذا العام 1446 هجري بلغ 1,673,230 حاجا وحاجة، من بينهم 1,506,576 حاجا وحاجة قدموا من خارج المملكة عبر مختلف المنافذ، بينما بلغ عدد حجاج الداخل من المواطنين والمقيمين 166,654 حاجًا وحاجة.

وأشارت الهيئة في نتائجها الإحصائية لموسم حج هذا العام، إلى أن عدد الذكور من إجمالي حجاج الداخل والخارج بلغ 877,841 حاجا، في حين بلغ عدد الإناث 795,389 حاجة.

كما بيّنت الهيئة تفاصيل طرق قدوم الحجاج من خارج المملكة، حيث وصل 1,435,017 حاجا وحاجة عبر المنافذ الجوية، فيما قدم عبر المنافذ البرية 66,465 حاجًا وحاجة، في حين بلغ عدد القادمين عبر المنافذ البحرية 5,094 حاجًا وحاجة.

واعتمدت الهيئة العامة للإحصاء في إصدار البيانات والمؤشرات الإحصائية لموسم حج عام 1446هجري / 2025 على بيانات السجلات الإدارية من وزارة الداخلية بوصفها المصدر الرئيس للبيانات، لتوفير بيانات سجلية عالية الدقة والموثوقية لإحصاءات الحج وفق نموذج موحد يشمل عددا من العناصر، وذلك امتدادا للنهج الإحصائي الذي تم اتباعه خلال الأعوام الخمسة الماضية.

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