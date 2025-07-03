أوروبا والإعتراف بالدولة الفلسطينية

العالم - باختصار



وحذرت من المضي في الاعتراف بدولة فلسطينية خلال مؤتمر الأمم المتحدة حول حل الدولتين.

المؤتمر سينطلق في 17 يونيو/حزيران في نيويورك، وتستضيفه كل من فرنسا والسعودية.

وبحسب الموقع تستعد باريس للإعتراف الأحادي الجانب بدولة فلسطين خلال المؤتمر.



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وحسب نفس المصدر فان فرنسا تضغط على بريطانيا لاتخاذ خطوة مماثلة.

مصادر في الخارجية البريطانية: الولايات المتحدة بدأت تحذير لندن وباريس من تبني هذا القرار.

الخارجية البريطانية : الإعتراف بدولة فلسطينية سيتم "عندما يكون ذلك مجديا وقابلا للتحقيق"

في الداخل البريطاني، يواجه حزب العمال ضغوطا كبيرة من قواعد الحزب للإعتراف الفوري بفلسطين.

باعتبار أن البرنامج الإنتخابي لحزب العمال تضمن هذا التعهد.

إذا مضت فرنسا وبريطانيا قدما، ستكونان أول دولتين من مجموعة السبع تعترفان رسميا بدولة فلسطينية

خبراء : مبادرة فرنسا جدية وتحظى بدعم معظم دول الاتحاد الأوروبي و السعودية.

هآرتس: "إسرائيل" سترد بضم أجزاء من الضفة الغربية إذا جرى الإعتراف بفلسطين دون تفاوض.

مجلس التفاهم العربي البريطاني : الإعتراف سيكون بمثابة إقرار بحق الفلسطينيين في إقامة دولة.

في 22 مايو/أيار 2024 أعلنت كل من النرويج وأيرلندا وإسبانيا إعترافها رسميا بدولة فلسطين.

وقبل هذا التطور إعترفت 8 بلدان أعضاء في الإتحاد الاوروبي بدولة فلسطين.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...