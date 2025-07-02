خبير دولي: الإحتلال فشل بتركيع المقاومة رغم كل أدوات الإبادة

ولفت شهاب إلى أن قادة الاحتلال يحاولون من خلال السياسة الآن تركيع المقاومة بفرض شروط تعجيزية. نافيا وجود صفقة بمعنى صفقة، أو تفاوض بمعنى تفاوض. فهم يريدون فرض شروط استسلام، وهذا ترفضه حركة المقاومة.

ونوّه شهاب إلى أن الاحتلال يواصل ذبح الفلسطينيين يوميًا بمعدل مئة شهيد، وهو يدرك تمامًا ضعف الفلسطينيين نتيجة تخلي المجتمع الدولي عنهم، وخذلان الأشقاء العرب والمسلمين.



وأشار إلى أن الاحتلال يروّج لمصطلحات مثل "فرص" و"اجتماعات"، لكنه في الحقيقة يسعى إلى كسب المزيد من الوقت، في ظل استمرار المجازر وعمليات التدمير الممنهج في قطاع غزة دون توقف.



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وبين شهاب أن هناك مشروع يريدون تطبيقه سواء بالقوة العسكرية أو بفرض شروط تعجيزية وحسم الملف من الناحية السياسية. نافيا تراجعهم عن فكرة حسم الملف الفلسطيني سواء بالقوة العسكرية أو باستخدام الضغوط السياسية كما يفعلون الآن مع حركة حماس منوها أنهم يريدون تجريم الضحية وتحميلها المسؤولية وشرعنة الاحتلال، واستخدام منطق الاستعمار بتجريد ثقافة المقاومة وإرسال رسائل: "اخضعوا وابقوا عبيداً أمام الاحتلال ستعيشون"، ولكن سيعيشون بدون كرامة، وإلا فإنكم ستتعرضون للقتل والتعذيب والإهانة والتدمير.

وتابع: لا أعتقد أن هذه المعادلة تغيرت، ويوم الاثنين القادم ربما يخططون لاعتداءات جديدة في الشرق الأوسط. لا نعرف من هو الهدف القادم، ولكنهم يبحثون عن شرق أوسط جديد.

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