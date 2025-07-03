السعودية تدعو إلى وقف جرائم الاحتلال في المنطقة

العالم-السعودية

جاء ذلك في بيان ألقاه المندوب السعودي لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف السفير عبد المحسن بن خثيلة أمام مجلس حقوق الإنسان.

وجرى إلقاء البيان في جلسة خاصة بحالة حقوق الإنسان في فلسطين والأراضي العربية المحتلة الأخرى، حسب وكالة الأنباء السعودية (واس).

وأدانت السعودية "الانتهاكات المستمرة التي تمارسها سلطات الاحتلال الإسرائيلي" بحق المواطنين الفلسطينيين في أراضيهم المحتلة.

وعدّدت منها "عمليات التهجير القسري، والضم غير المشروع، والتوسع الاستيطاني، والاعتداءات المتكررة على المدنيين العزّل، التي شكّلت خرقا فاضحا لمبادئ القانون الدولي كافة".

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ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، يرتكب كيان الاحتلال بدعم أمريكي إبادة جماعية بقطاع غزة، خلفت نحو 185 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين وسط مجاعة مستفحلة.

وبالتوازي مع إبادة بغزة، صعّد جيش الاحتلال والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة، بما فيها القدس الشرقية، ما أدى إلى استشهاد 978 فلسطينيا على الأقل، وإصابة نحو 7 آلاف آخرين، واعتقال ما يزيد على 17 ألفا و500، وفق معطيات فلسطينية.