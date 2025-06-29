حزب الله: التهديد باستهداف قائد الثورة إساءة كبرى لملايين المؤمنين

وقال البيان إنّ بعض المتصدّين في بلدانهم لا يعرفون المكانة العظيمة والواسعة لآية الله خامنئي على مستوى إيران والأمة الإسلامية والعالم، مضيفاً أنّ التهديد بالقتل حماقة وتهوّر، وله عواقب وخيمة. وعلى الرغم من سخافته وانحطاط مستوى من يُهدّد، فإن مجرّد النطق به فيه إساءة إلى مئات الملايين من المؤمنين والمحبّين والمرتبطين بالإسلام وخط الأصالة والمقاومة والعزّة، وهو مستنكرٌ ومُدان بأبلغ عبارات الإدانة".

كذلك، شدد البيان على أنّ حزب الله اليوم، أكثر إصراراً وتمسّكاً بنهج الولي القائد العظيم آية الله السيد علي خامنئي (دام ظله)، وأكثر التفافاً حول مواقفه العظيمة ‏وتصدّيه مع الشعب الإيراني البطل والعزيز في مواجهة العدوان الإسرائيلي - الأميركي على الجمهورية الإسلامية ‏الإيرانية".

واختتم البيان، أنّه لا يمكن هزيمة ملايين الأحرار الملتفّين حول قيادة الولي خامنئي، ولو اجتمع كفرة العالم ومجرموه والمتجاوزون للحق البشري في الحياة العزيزة، وستثبت الأيام أنّ جولة الباطل خاسرة، ومعالم الإيمان والمقاومة منتصرة".