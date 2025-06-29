مشروع بحثيّ استفزازي لـ'الأميركية' في بيروت يثير تساؤلات!!

المختبر البحثي المذكور «مختبر بيروت الحضري» (Beirut Urban Lab)، التابع لكلية الهندسة في الجامعة الأميركية في بيروت) استهدف المستأجِرين في منطقة رأس بيروت، متعمدا اثارة تساؤلات أمنية لا تخص بحثه الاستبياني خصوصا ما يتعلق بالفئة السكانية المستهدفة.

فقد وزّع الفريق المعني في «المختبر» استبياناً على مجموعة كبيرة من المستأجِرين في المنطقة، تمحورت الأسئلة فيه حول عدد الأشخاص القاطنين في المنزل، الوضع الاجتماعي، عدد الأطفال، عدد الأشخاص العاملين من بين القاطنين في المنزل، نوعيّة الوظائف، مجموع المدخول الشهري، توصيف المنزل، وبعض الأسئلة عن سكان المبنى.

تابع المزيد وشاهد:

وما لفت نظر أكثر من مستأجِر أنّ فريق البحث طلب تحديد المبنى الذي يقطنون فيه على خريطة تظهر في نهاية الاستبيان، بدلاً من مجرّد الاكتفاء بأنّ المستأجر يقطن في منطقة رأس بيروت مثلاً، فضلاً عن طلب الاسم الكامل للشخص، ورقم هاتفه وبريده الإلكتروني.