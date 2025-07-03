بالفيديو.. عودة الحجاج الایرانیین عبر الشلامجة مردّدين: لن نركع إلا لله

وعبّر الحجاج القادمون من الأراضي السعودية عبر منفذ شلامجة الحدودي عن إدانتهم الشديدة لهذا العدوان، مؤكدين أن الغارات الصهيونية لن تنال من صمود الشعب الإيراني، وأنهم سيبقون متمسكين بثوابتهم، مرددين: "لن نركع إلا لله".

وفي هذا السياق، أعلنت منظمة الحج والزيارة، بالتنسيق مع السلطات السعودية، عن بدء تنفيذ خطة العودة البرية – الجوية للحجاج الإيرانيين، عبر المعابر الحدودية المشتركة مع العراق، اعتباراً من 15 حزيران/يونيو.

وأكد الحجاج وقوفهم خلف القيادة الإيرانية في وجه العدوان، مشددين على أن استهداف سيادة البلاد وأمنها لن يزيد الشعب الإيراني إلا تماسكاً وثباتاً.