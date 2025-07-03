الخميس ٠٣ يوليو ٢٠٢٥
٠٥:٥١ GMT
فارسی
البث المباشر

بالفيديو.. عودة الحجاج الایرانیین عبر الشلامجة مردّدين: لن نركع إلا لله

الثلاثاء ٢٤ يونيو ٢٠٢٥ - ٠٧:٠١ بتوقيت غرينتش

استقبل أهالي جنوب غرب إيران، بالورود والدموع، طلائع حجاج بيت الله الحرام العائدين إلى أرض الوطن، بعدما اضطروا للعودة برّاً عبر العراق نتيجة توقف الرحلات الجوية بسبب العدوان الصهيوني على البلاد.

وعبّر الحجاج القادمون من الأراضي السعودية عبر منفذ شلامجة الحدودي عن إدانتهم الشديدة لهذا العدوان، مؤكدين أن الغارات الصهيونية لن تنال من صمود الشعب الإيراني، وأنهم سيبقون متمسكين بثوابتهم، مرددين: "لن نركع إلا لله".

وفي هذا السياق، أعلنت منظمة الحج والزيارة، بالتنسيق مع السلطات السعودية، عن بدء تنفيذ خطة العودة البرية – الجوية للحجاج الإيرانيين، عبر المعابر الحدودية المشتركة مع العراق، اعتباراً من 15 حزيران/يونيو.

وأكد الحجاج وقوفهم خلف القيادة الإيرانية في وجه العدوان، مشددين على أن استهداف سيادة البلاد وأمنها لن يزيد الشعب الإيراني إلا تماسكاً وثباتاً.

روابط ذات صلة

وفاة 6 حجاج إيرانيين منذ بداية عمليات الحج لعام 2025

السفير السعودي بطهران يلتقي ممثل قائد الثورة لشؤون الحج والعمرة